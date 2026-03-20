Cheltui o avere pe serumuri și creme, dar tenul tău tot are probleme? S-ar putea ca vinovatul să fie chiar în mâna ta. Deși mulți caută soluția într-o rutină meticuloasă de îngrijire, un obiect omniprezent, manevrat constant și rareori curățat, ne subminează în tăcere eforturile: telefonul mobil.

„Acneea de telefon”, un diagnostic neoficial

Dermatologii observă un tipar tot mai clar în rândul pacienților, numit colocvial „acnee de telefon”, chiar dacă nu are un diagnostic medical formal. Dr. Munir Somji, director medical și fondator al DrMediSpa, explică faptul că telefoanele „intră în contact cu mâinile, gențile, machiajul și nenumărate suprafețe pe parcursul zilei”, ceea ce duce la o acumulare rapidă de ulei, bacterii și reziduuri. El subliniază că „atunci când ecranul este apoi presat pe piele, în special de-a lungul obrazului și al liniei maxilarului, acea acumulare se poate transfera pe piele”. Cum vine asta? Ei bine, acest transfer, combinat cu căldura și frecarea generate de dispozitiv, poate irita bariera pielii și contribui la apariția erupțiilor.

Iar medicul dermatolog consultant Dr. Derrick Phillips a observat cazuri similare în clinici, în special în timpul pandemiei, când utilizarea telefoanelor a explodat. Acesta a remarcat că „unii pacienți au dezvoltat erupții asimetrice de acnee pe o parte a feței”, de obicei corespunzând părții pe care își țineau telefonul. E drept că experții sunt de acord că telefoanele nu sunt probabil singura cauză a acneei, dar pot acționa cu siguranță ca un factor agravant, mai ales pentru cei deja predispuși la erupții.

Ce bacterii se ascund, de fapt, pe ecran?

Contaminanții care pândesc pe ecranele noastre depășesc cu mult noțiunea vagă de „murdărie”. Dr. Somji detaliază că „ecranele telefoanelor tind să colecteze uleiuri ale pielii, transpirație, reziduuri de machiaj, praf și bacterii de zi cu zi de pe mâini și suprafețe”.

Dr. Phillips adaugă că studiile au identificat pe dispozitivele mobile bacterii comune ale pielii, cum ar fi Staphylococcus aureus și Staphylococcus epidermidis, alături de celule moarte ale pielii și resturi din mediul înconjurător. Având în vedere frecvența cu care ne verificăm telefoanele și raritatea cu care le curățăm, această acumulare este inevitabilă. Spre deosebire de multe alte obiecte de zi cu zi, telefoanele sunt adesea presate direct pe față sau manevrate de mâini care apoi ating fața, creând o cale directă pentru transferul bacterian pe piele.

Mai mult decât simple coșuri

Dar impactul unui telefon murdar depășește ocazionala imperfecțiune. Dr. Somji subliniază că „cele mai frecvente probleme tind să fie erupțiile și porii înfundați, în special de-a lungul obrajilor, maxilarului și bărbiei”, adăugând că „unele persoane pot experimenta, si, iritații sau roșeață, mai ales dacă au deja o piele sensibilă sau reactivă”. Dr. Phillips explică faptul că este vorba de o confluență de factori, nu doar de bacterii. „Căldura de la dispozitiv, frecarea de piele și ocluzia creată atunci când telefonul este ținut strâns pe obraz pot bloca sebumul, transpirația și murdăria în pori”, spune el, favorizând un mediu propice pentru erupții. Cercetări recente sugerează, si, că lumina vizibilă cu lungime de undă scurtă emisă de ecrane (cunoscută și ca lumina albastră) „ar putea influența anumite bacterii ale pielii”, deși relevanța sa clinică este încă în curs de explorare.

Soluția simplă: curățarea zilnică

Pentru cei dedicați îngrijirii tenului, soluția pentru igiena telefonului este simplă: curățarea zilnică. Dr. Somji sfătuiește: „Ideal ar fi ca telefoanele să fie curățate în fiecare zi, mai ales dacă le țineți în mod regulat pe față” sau dacă vă atingeți fața în timp ce folosiți telefonul. El insistă că „chiar și o ștergere rapidă o dată pe zi poate ajuta la reducerea acumulării de ulei și bacterii”.

Metoda de curățare este la fel de importantă ca și frecvența ei. Dr. Somji recomandă că „cea mai sigură abordare este de obicei o lavetă moale din microfibră cu o cantitate mică de soluție de curățat ecrane pe bază de alcool sau șervețele dezinfectante concepute pentru electronice”. Dr. Phillips avertizează împotriva produselor de curățenie dure de uz casnic, explicând că „înălbitorul sau detergenții puternici pot deteriora ecranul și pot lăsa reziduuri care ar putea irita pielea”.

Și totuși, nu doar telefonul e de vină

Telefoanele nu sunt singurii vinovați trecuți cu vederea în viața noastră de zi cu zi. Dr. Somji subliniază că „fețele de pernă, pensulele de machiaj, prosoapele de față reutilizabile, căștile, pălăriile și chiar ochelarii pot colecta ulei, bacterii și acumulări de produse”.

Dr. Phillips adaugă pe listă tastaturile, laptopurile și chiar volanul mașinii ca obiecte care pot contribui la transferul bacterian. Până la urmă, ajustări simple, cum ar fi spălarea săptămânală a fețelor de pernă și curățarea regulată a pensulelor de machiaj, pot reduce important iritațiile și erupțiile cutanate. Îngrijirea eficientă a pielii se extinde dincolo de produsele pe care le aplicăm; cuprinde tot ceea ce intră în contact cu pielea noastră.