Dacă dormi opt ore și tot te ridici din pat fără energie, problema nu este neapărat durata somnului. Diferența o face felul în care treci prin toate etapele nopții: somn ușor, somn profund și REM, adică exact ciclurile care ajută corpul să se refacă, memoria să fixeze ce ai acumulat peste zi și emoțiile să se așeze.

Mai precis, chiar și microtrezirile de câteva secunde, pe care nici nu ți le amintești dimineața, pot tăia din timpul petrecut în somnul profund. Iar aici este miza reală: în această fază organismul se reface cel mai intens. Asta explică de ce 8 ore fragmentate pot să te lase mai obosită decât un somn mai scurt, dar mai legat.

Nu doar câte ore dormi contează, ci cum sunt împărțite

Alternarea dintre somnul ușor, somnul profund și etapa REM nu este un detaliu tehnic, ci baza unui somn care chiar îți face bine. Dacă una dintre aceste etape este întreruptă prea des, noaptea pare completă pe hârtie, dar corpul nu primește toată recuperarea de care are nevoie.

Pentru viața de zi cu zi, asta se vede simplu: te poți trezi fără chef, cu mintea încețoșată sau cu senzația că ai dormit, dar nu te-ai odihnit. Și da, ni se întâmplă multora. Nu înseamnă automat că ai nevoie de mai multe ore, ci că merită să te uiți la ce îți fragmentează somnul.

Microtrezirile apar din lucruri banale, dar repetate

Zgomotele din jur, lumina din cameră, temperatura nepotrivită, stresul acumulat și folosirea telefonului înainte de culcare sunt printre factorii care pot provoca aceste treziri scurte. Nu vorbim doar despre nopți evident agitate. Uneori, camera pare liniștită, dar un mediu puțin prea luminos sau prea cald poate fi suficient cât să îți fragmenteze somnul.

Aici este partea utilă: dacă te trezești obosită, începe cu ce poți observa fără aparate complicate. Uită-te câteva seri la rutina ta. Stai pe telefon înainte să adormi? Adormi cu televizorul sau cu o lumină aprinsă? Te trezești transpirată, încordată sau iritată? Aceste mici semne spun mai mult decât numărul de ore bifate.

Conform CSID, lumina emisă de ecranele telefoanelor și tabletelor poate influența producția de melatonină, hormonul implicat în reglarea ciclului somn-veghe. Cu alte cuvinte, scroll-ul „de doar 10 minute” poate muta mai târziu momentul în care corpul tău intră firesc în ritmul de noapte.

Telefonul și stresul sunt o combinație proastă seara

Dacă vrei o schimbare simplă chiar din seara asta, începe cu ecranele. Informațiile disponibile arată clar legătura dintre lumina lor și melatonină, așa că are sens să lași telefonul deoparte înainte de culcare, nu să îl iei cu tine în ultimele minute ale zilei.

Dar nu doar telefonul contează. Stresul prelungit este una dintre cauzele frecvente ale oboselii de dimineață, chiar și după un număr suficient de ore dormite. Când te bagi în pat cu mintea încă în ședințe, liste și griji, corpul nu intră ușor într-un somn stabil. Iar dacă asta se repetă, nopțile devin mai fragile.

Și mai apare un detaliu pe care îl ignorăm des: programul neregulat de somn. Dacă orele de culcare și trezire se schimbă constant, ritmul circadian se dereglează, iar somnul poate deveni mai puțin odihnitor. Lipsa activității fizice intră și ea în aceeași ecuație.

Cum îți dai seama că problema e calitatea somnului, nu lipsa lui

Nu ai nevoie din start de echipamente medicale ca să observi că ceva nu merge bine. Dacă dormi suficient, dar te trezești constant fără energie, dacă ai senzația că noaptea a trecut „pe repede înainte” sau dacă oboseala de dimineață devine regulă, nu excepție, merită să suspectezi un somn fragmentat.

Iar dacă vrei un reper practic, urmărește câteva zile aceleași lucruri: cum te simți dimineața, cât de des te trezești peste noapte, dacă adormi greu și ce ai făcut în ultima oră înainte de culcare. Nu este un diagnostic, dar te ajută să vezi tiparul. Uneori, problema nu e patul, ci seara dinaintea lui.

Când lipsa de energie poate ascunde apneea în somn

Există și situații în care oboseala nu ține doar de obiceiuri, ci de o tulburare de somn. Apneea în somn fragmentează somnul pentru că respirația se poate opri temporar de mai multe ori pe parcursul nopții. Rezultatul este același pentru tine: dimineața vine fără energie, chiar dacă ai stat multe ore în pat.

Numai că aici semnalul de alarmă este altul. Dacă senzația de epuizare persistă și nu se explică prin stres, program neregulat, ecrane sau un mediu de somn nepotrivit, merită să privești problema mai atent. Apneea nu înseamnă doar o noapte proastă, ci un somn fragmentat repetat.

Ce poți schimba chiar de azi

Dacă vrei să îmbunătățești somnul, începe cu lucrurile cele mai simple și mai ușor de controlat: redu lumina din cameră, verifică temperatura, limitează zgomotele și scoate telefonul din rutina de dinainte de culcare. Apoi uită-te la programul tău de somn și încearcă să îl faci mai regulat.

Dar cel mai util lucru este să nu te mai păcălească cifra de 8 ore. Poți dormi „suficient” și, totuși, să nu te refaci. Dacă diminețile tale arată așa de mai mult timp, merită să tratezi somnul ca pe o piesă importantă din energia ta de peste zi, nu doar ca pe o pauză dintre două alarme.

Semnul cel mai clar rămâne acesta: microtrezirile de câteva secunde, uitate până dimineața, pot reduce exact timpul petrecut în fazele profunde ale somnului, acolo unde organismul se reface cel mai intens.