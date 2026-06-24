Dacă ați simțit vreodată că un pahar de vin vă adoarme mai repede, dar vă lasă ciudat de obosită dimineața, explicația este mai puțin confortabilă decât pare. Matthew Walker, cercetător în domeniul somnului, afirmă că alcoolul nu oferă un somn odihnitor, ci o sedare pe care mulți o confundăm cu somnul real.

Ora 3 sau 4 dimineața apare des în aceste situații. La acel moment, explică domnul Walker, creierul a eliminat deja o mare parte din adenozină, substanța care creează presiunea de somn, iar nivelul de cortizol începe să crească pentru a pregăti organismul de trezire. Dacă ați băut înainte de culcare, combinația poate îngreuna readormirea.

Acest aspect contează mai ales dacă obiceiul este regulat, nu accidental. Un consum ocazional înainte de somn nu reprezintă o problemă majoră, însă consumul frecvent afectează clar calitatea nopții. Nu este vorba doar despre viteza cu care adormiți, ci despre tipul de somn pe care îl primește creierul dumneavoastră.

Alcoolul nu induce un somn mai bun, ci o sedare rapidă

Walker rezumă foarte direct mitul care circulă de ani buni:

„Alcoolul este probabil cel mai greșit înțeles ajutor pentru somn. Nu este prietenul dumneavoastră când vine vorba despre odihnă.” StressOff Cumpără acum

Diferența este importantă și foarte practică. Dacă vă bazați pe alcool pentru a vă „opri” seara după o zi lungă, corpul dumneavoastră nu intră într-un somn natural, ci într-o stare de sedare. Acest lucru poate explica de ce adormiți repede, dar vă treziți peste noapte sau vă ridicați din pat fără senzația că v-ați refăcut.

Aici apare capcana. Când ceva vă ajută să închideți ochii mai repede, este ușor să credeți că funcționează. Dar viteza cu care adormiți nu spune mare lucru despre calitatea somnului.

Matthew Walker spune limpede:

„Da, după câteva pahare de vin vă pierdeți cunoștința mai repede, dar sedarea nu este somn. Mulți confundă aceste două lucruri.”

Faza REM, esențială pentru o stare mentală echilibrată, este afectată

Partea cea mai frustrantă este că alcoolul fragmentează somnul și reduce semnificativ faza REM. Aceasta este etapa legată de memorie, creativitate și echilibru emoțional. Adică exact funcțiile de care aveți nevoie a doua zi, când aveți ședințe, copii de dus la grădiniță, deadline-uri sau, pur și simplu, vreți să nu vă irite orice.

Potrivit CSID, Walker explică somnul REM ca un proces de reglare emoțională care funcționează peste noapte. Dacă această fază este tăiată, somnul poate părea suficient ca număr de ore, dar să nu vă ofere aceeași claritate mentală.

„Somnul REM este o formă de terapie peste noapte. În această etapă, creierul procesează experiențele dificile și reduce impactul emoțional al amintirilor neplăcute. Alcoolul blochează foarte eficient această fază.”

Practic, dacă observați că după o seară cu alcool sunteți mai iritabilă, mai împrăștiată sau mai sensibilă a doua zi, nu este doar o impresie „de după ieșit”. Poate fi felul în care somnul dumneavoastră a fost întrerupt exact în zona care vă ajută să procesați și să vă reglați.

Dacă vă treziți la ora 3 dimineața, evitați să forțați somnul

Acesta este unul dintre cele mai utile aspecte de reținut. Când vă treziți în mijlocul nopții, cea mai mare greșeală este să încercați cu ambiție să adormiți la loc. Cunoașteți monologul intern: „Trebuie să dorm acum, altfel mâine sunt terminată”. Walker spune că exact această încordare face somnul și mai greu de „prins”.

Explicația lui este foarte clară:

„Este o furtună perfectă care apare în organism. După primele ore de somn, creierul a eliminat deja o mare parte din adenozină, substanța care creează presiunea de somn. În același timp, nivelul cortizolului începe să crească pentru a pregăti organismul pentru trezire. Când aceste două procese se întâlnesc, de obicei în jurul orei 3 sau 4 dimineața, devine mai dificil să adormiți din nou.”

Iar sfatul său este surprinzător de simplu:

„La ora 3 dimineața, misiunea dumneavoastră este să vă distrați mintea. Somnul este ca atunci când încercați să vă amintiți numele cuiva. Cu cât vă străduiți mai mult, cu atât vă amintiți mai greu. În momentul în care încetați să mai încercați, apare somnul.”

Ce puteți prelua de aici, fără a complica lucrurile? Dacă vă treziți, nu transformați momentul într-un test. Ideea utilă este să ieșiți din lupta cu somnul, nu să o intensificați.

Ce merită schimbat seara, mai ales dacă somnul a devenit fragil

Datele disponibile până acum nu precizează cât timp ar trebui să așteptați după ce beți alcool înainte să mergeți la culcare și nici dacă anumite tipuri de alcool ar afecta somnul mai mult decât altele. Ceea ce este clar, însă, este direcția: problema nu stă doar în băutură, ci în obiceiul repetat de a o folosi ca ajutor pentru somn.

Somnul nu depinde de un singur factor. În același tablou intră și camera în care dormiți. Temperatura ideală pentru somn este între 18 și 20 de grade Celsius, iar un dormitor prea cald sau prost ventilat poate strica noaptea chiar și fără alcool. Studiile anterioare au arătat și că somnul este mai bun cu ușa deschisă.

Dacă doriți un pas concret pentru săptămâna aceasta, începeți cu două lucruri simple: nu mai tratați paharul de seară ca o soluție pentru odihnă și verificați dormitorul înainte să vă băgați în pat. Uneori, diferența dintre o noapte fragmentată și una mai liniștită stă în obiceiuri mici, repetate, nu în trucuri spectaculoase.

Reperul cel mai util rămâne acesta: dacă adormiți repede după alcool, dar vă treziți în jurul orei 3 sau 4 dimineața, problema s-ar putea să nu fie insomnia, ci felul în care corpul dumneavoastră a fost sedat și apoi scos prea devreme din somnul care conta.