Sute de ofițeri vor fi prezenți la marșul și mitingul de Ziua Sfântului Gheorghe din această după-amiază. Într-o mișcare neașteptată, autoritățile au emis un comunicat oficial care, la prima vedere, pare să nu aibă nicio legătură cu evenimentul în sine, detaliind în schimb politici privind datele și cookie-urile.

Motivele oficiale ale mobilizării

Documentul oficial explică pe larg necesitatea acestei desfășurări de forțe. Se pare că scopul principal este de a „livra și menține serviciile Google”. Da, ați citit bine. Pe lângă asta, prezența masivă a forțelor de ordine are rolul de a „urmări întreruperile și proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor”.

Dar comunicatul merge și mai departe. O altă justificare este aceea de a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”.

Opțiuni pentru participanți

Participanților la marș li se prezintă, metaforic vorbind, mai multe opțiuni. De pildă, „dacă alegeți «Acceptă tot», vom folosi, si, cookie-uri și date pentru a dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Printre aceste servicii suplimentare se numără și faptul de a „livra și măsura eficiența reclamelor” și de a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră”.

Ce legătură au reclamele cu un marș de Ziua Sfântului Gheorghe? E o întrebare la care, deocamdată, nu avem un răspuns clar. Hai sa vedem ce se întâmplă dacă refuzi.

Ce se întâmplă la un refuz

Comunicatul este foarte specific și în cazul unui refuz. „Dacă alegeți «Respinge tot», nu vom folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. În acest scenariu, se specifică faptul că participanții vor avea parte de o experiență „nepersonalizată”.

Cum vine asta, mai exact?

Ei bine, „conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dumneavoastră”. O declarație cel puțin ciudată, având în vedere că vorbim despre un eveniment public în stradă.

Datele personale și relevanța

Pentru a spori confuzia, documentul insistă pe ideea de personalizare. Se pare că „conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și reclame personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Iar pentru cei care doresc control total (probabil asupra propriei participări la marș), există și alte căi.

Cei prezenți sunt sfătuiți să selecteze „«Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. Mai mult, pentru orice nelămurire, recomandarea finală este una de-a dreptul suprarealistă: „si, puteți vizita g.co/privacytools în orice moment.”