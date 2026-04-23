Consiliul comitatului Warwickshire a încercat să comunice public detalii despre celebrarea Zilei Sfântului Gheorghe, însă oricine încearcă să acceseze informațiile online este întâmpinat de un formular stufos al Google. Înainte de a putea afla orice despre eveniment, utilizatorii sunt forțați să navigheze printr-o serie de opțiuni privind datele personale și cookie-urile. știrea rămâne blocată în spatele unui zid digital.

„Accept all” sau „Reject all”?

La prima vedere, alegerea pare simplă. Google întreabă direct dacă ești de acord cu utilizarea de cookie-uri și date pentru o listă lungă de scopuri. Printre acestea se numără intenții aparent benigne, precum „Livrează și menține serviciile Google” sau „Urmărește întreruperile și protejează împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”.

Dar lista continuă. Compania menționează și că vrea să „Măsoare implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”. V-ați gândit vreodată câte date se ascund în spatele acestei simple formulări?

Ce se întâmplă dacă accepți totul

Dacă alegi opțiunea „Accept all”, Google anunță clar că va folosi datele și pentru a „Dezvolta și îmbunătăți servicii noi”. Mai mult, compania va „Livr[a] și măsura eficiența anunțurilor” și va „Afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”. Iar asta nu e tot. Se vor afișa și „anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”.

Hai să vedem. Practic, un simplu click pentru a afla despre o sărbătoare locală se transformă într-un acord complet pentru monitorizare și publicitate direcționată.

Lucrurile stau puțin diferit dacă refuzi.

Iluzia conținutului nepersonalizat

Opțiunea „Reject all” pare a fi soluția salvatoare pentru confidențialitate, numai că nu-i chiar așa. Google explică faptul că, și în acest caz, va folosi cookie-uri pentru scopuri considerate esențiale. De exemplu, pentru a menține serviciile funcționale sau pentru a proteja împotriva fraudei.

Mai mult, conținutul pe care îl vei vedea va fi în continuare influențat de anumiți factori. Textul precizează că „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. Și anunțurile nepersonalizate sunt la fel, fiind modelate de „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală”. Cum vine asta, să refuzi personalizarea, dar tot să fii profilat pe baza locației?

Un labirint de opțiuni suplimentare

Pentru cei care vor să sape și mai adânc, există butonul „Mai multe opțiuni”. Acesta promite „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. Utilizatorii sunt chiar încurajați să viziteze adresa g.co/privacytools „în orice moment”.

E drept că transparența este prezentă (cel puțin la nivel declarativ), dar complexitatea este copleșitoare. Și, în tot acest timp, detaliile despre celebrarea Sfântului Gheorghe din Warwickshire rămân un mister, ascunse undeva în spatele acestui formular digital care vorbește în zeci de limbi, de la română și engleză la isiZulu și অসমীয়া.