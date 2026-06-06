Kimberly Wyatt, faimoasa membră a trupei Pussycat Dolls, a dezvăluit recent că a trecut printr-o operație de înlocuire de șold la doar 42 de ani. Acum, la 44 de ani și în pragul unui nou turneu mondial, artista recunoaște sincer că încă nu a scăpat complet de dureri.

Te-ai uitat vreodată la videoclipurile lor și te-ai întrebat cum de corpurile acelea par pur și simplu de cauciuc? Ei bine, realitatea din culise este mult mai dură. Când tragi de tine la maximum, corpul îți trimite inevitabil nota de plată. Miza aici nu este doar despre prețul faimei, ci despre impactul pe care efortul extrem și sarcinile îl au asupra corpului feminin, un subiect despre care vorbim prea rar cu adevărat.

Prețul succesului și al maternității

Kimberly are trei copii cu soțul ei, modelul Max Rogers: fetele Willow (11 ani) și Maple (nouă ani), și băiețelul Ford (șase ani). Intervențiile de cezariană repetate au contribuit masiv la uzura corpului ei. Așa cum a povestit ea însăși într-un interviu recent publicat de Hellomagazine, ritmul nebun din carieră a dus la această intervenție radicală acum fix doi ani.

„Dansând noapte de noapte, dorind mereu să dau lovitura în fața a 10.000 de oameni” – Kimberly Wyatt, cântăreață

Asta a dus la distrugerea articulației.

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Iar nașterile prin cezariană nu au făcut decât să complice recuperarea și rezistența musculară. Să fim serioase, recuperarea după o singură operație de acest gen este o provocare uriașă pentru orice mamă, darămite după trei, în timp ce încerci să te menții la un nivel de performanță fizică absolut extremă.

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Turneul continuă cu o nouă perspectivă

Chiar dacă recunoaște că încă simte disconfort, Kimberly nu renunță la mișcarea ei semnătură. Știi momentul ăla când își ridică piciorul până la ureche? Da, exact acela. Fanii se pare că îl vor vedea din nou pe scenă.

„Ridicarea piciorului vine [în turneu]. Mi-am făcut mișcările de balet, relevé-urile, plié-urile, folosind o bară de tracțiuni în fiecare săptămână. Acel picior este moștenirea mea.” – Kimberly Wyatt, cântăreață

Dar ea însăși a glumit amar pe seama situației, recunoscând că viitorul va aduce probabil „încă o înlocuire de șold la un moment dat”.

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Trupa, acum un trio format din Kimberly, Ashley Roberts și Nicole Scherzinger, se reunește pentru primul turneu după Doll Domination Tour din 2009. O încercare anterioară a picat din cauza pandemiei de COVID-19. Artista a mărturisit că a avea această șansă din nou, la 40 de ani, înseamnă mult mai mult decât a însemnat în anii de 20 de ani.

O revenire mult așteptată în Europa

Turneul PCD Forever începe pe 6 iunie 2026 la evenimentul WeHo Pride din Los Angeles, dar aceasta va fi singura lor oprire în Statele Unite. Restul concertelor nord-americane au fost anulate brusc, fetele fiind afectate de „blue dot fever”.

„După ce am aruncat o privire sinceră asupra turneului din America de Nord, am luat decizia dificilă și sfâșietoare de a anula toate datele din America de Nord, cu excepția uneia.” – Pussycat Dolls, trupă

Și totuși, fetele au ținut să mulțumească pe Instagram comunității LGBTQ+ care le-a arătat atât de multă dragoste de-a lungul carierei. Focusul se mută acum pe Europa și Marea Britanie, unde vânzările merg excelent și multe spectacole sunt deja sold out. Ele au promis că depun toate eforturile pentru a crea un show de vis, o adevărată sărbătoare a muzicii pentru fanii care le-au fost alături de la început.

Turneul european merge înainte conform planului stabilit. Rămâne însă de văzut cum va rezista corpul lui Kimberly, cu un șold artificial și o rutină strictă de recuperare, la ritmul infernal al zecilor de concerte programate peste ocean în lunile următoare.