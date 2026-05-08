Există un motiv clar pentru care ieșirea dintr-un salon de înfrumusețare te face să te simți neasteptat. Să fim serioase, o manichiură proaspătă are darul de a face totul să pară un pic mai așezat și mai organizat în viața ta. Dar ce se întâmplă atunci când dai oja jos acasă și observi acele denivelări inestetice pe suprafața unghiei?

Ce îți transmit de fapt unghiile tale

Nu toate striațiile sunt la fel, iar corpul tău încearcă să comunice cu tine. Expertul Ami Streets explică foarte clar problema celor verticale, care merg de la cuticulă spre vârf: „Sunt cel mai des legate de îmbătrânirea naturală (similar cu liniile fine de pe piele), deshidratarea plăcii unghiale, micro-traumatisme repetate de la pilirea excesivă și ocazional carențe minore de nutrienți, cum ar fi fierul sau vitaminele B”.

Iar lucrurile devin și mai evidente când analizăm rutina noastră de frumusețe. Fondatoarea Manucurist, Gaëlle Lebrat Personnaz, adaugă o perspectivă extrem de importantă: „Expunerea repetată la apă, substanțe chimice dure, pilirea agresivă sau manichiurile regulate cu gel și îndepărtările cu acetonă, toate slăbesc placa unghială în timp.”

Apropo de asta, pasiunea româncelor pentru întreținerea unghiilor cu gel la salon este binecunoscută, mai ales în marile noastre orașe unde programările se fac cu săptămâni înainte. Numai că, atunci când tehnicianul folosește freza prea des sau prea agresiv pentru a îndepărta stratul vechi, placa unghială are de suferit direct, iar unghiile tale devin fragile exact în perioada în care ai mai mare nevoie de ele puternice.

Și totuși, ce facem cu liniile orizontale? Tehnicianul Faye Louise Dennis atrage atenția asupra lor: „Aceste șanțuri mai adânci traversează unghia și de obicei semnalează că creșterea unghiei a fost scurt întreruptă”. Ba chiar detaliază contextul: „Acest lucru se poate întâmpla după o boală sau chiar perioade de stres fizic sau emoțional intens.”

V-ați gândit vreodată la cât de mult stres suportă mâinile noastre zilnic?

Gaëlle Lebrat Personnaz rezumă perfect situația: „Stresul, deshidratarea, deficiențele nutriționale, contactul repetat cu apa sau detergenții duri și utilizarea excesivă a gelurilor tradiționale pot contribui la unghii cu striații și fragile”. Ea continuă cu un avertisment de care trebuie să ținem cont: „Vedem, si multe daune cauzate de îndepărtările repetate cu acetonă și de frezele mecanice, ambele îndepărtează uleiurile protectoare naturale ale unghiei și slăbesc structura de cheratină.”

Greșeala pe care trebuie să o eviți

Instinctul tău îți spune probabil să iei rapid o pilă fină (buffer) și să netezești suprafața ca să scapi de problemă. Nu-i chiar așa de simplu.

„Cheia este îngrijirea blândă și consecventă”, spune Gaëlle Lebrat Personnaz. Ea ne avertizează direct că „pilirea excesivă a suprafeței unghiei ar putea netezi temporar suprafața, dar adesea slăbește unghia și mai mult pe termen lung.”

Într-o analiză detaliată publicată recent de Marieclaire, specialiștii pun accentul masiv pe hidratare ca soluție de bază. Dennis are o regulă strictă pentru absolut toate clientele ei: „Lucrul numărul unu pe care îl spun tuturor este să aplice ulei de cuticule de două ori pe zi. O placă unghială deshidratată va arăta întotdeauna mai rigidă.”

Dar brandurile au început să inoveze masiv în această direcție. „La Manucurist, am creat Rutina Supremă pentru Striațiile Unghiilor special pentru asta”, explică Lebrat Personnaz. Ea menționează că acest sistem modern „combină produse de îngrijire vizate pentru a hidrata, netezi și întări placa unghială, susținând în același timp o regenerare mai sănătoasă în timp.”

Ami Streets plusează pe aceeași idee salvatoare: „Hidratarea tinde să facă cea mai mare diferență vizibilă”. Ea ne liniștește spunând că „nu este dramatic sau instantaneu, dar făcută zilnic, schimbă cu adevărat textura unghiei în timp.”

Cum alegi oja potrivită pentru a ascunde problema

Până când tratamentele își fac efectul complet, vrei ca manichiura ta să arate impecabil. Ami Streets oferă un ghid extrem de util: „Cele mai bune alegeri de ojă pentru unghiile cu striații sunt cele care ajută la netezirea și uniformizarea vizuală a suprafeței”.

Soluția stă în textură și formulă. „Bazele care umplu striațiile, formulele ușor mai groase sau cu efect de volum, precum și ojele cu efect de gel cu proprietăți de autonivelare sunt perfecte pentru asta.”

Iar dacă te întrebi ce trebuie să eviți cu orice preț, Streets avertizează: „Finisajele mate pot si sublinia neuniformitatea, iar unele oje metalice, cromate și iridescente reflectă lumina într-un mod care evidențiază fiecare imperfecțiune”.

Lebrat Personnaz recomandă maximă prudență la ingrediente: „Aș evita formulele dure care conțin monomeri acrilici sensibilizanți, precum și îndepărtările repetate cu acetonă și pilirea agresivă, care pot agrava striațiile și fragilitatea unghiilor în timp”.

Când vine vorba de culori, Dennis are favoritele ei absolute: „Rozurile pudrate, precum BioSculpture Savannah Dusk, se așază în mod natural frumos pe unghie indiferent de textură. Nuanțele de fructe de pădure sunt o altă opțiune genială, bogate, saturate și opace, profunzimea culorii face pur și simplu toată treaba pentru tine”.

Produsele care chiar fac diferența

Cifrele și opțiunile de pe piață vorbesc de la sine.

Pentru 16 lire, Manucurist Active Smooth 00 promite rezultate spectaculoase. „Perfectorul nostru de unghii inspirat de oja CC estompează instantaneu striațiile și textura neuniformă în timp ce tratează unghia cu ingrediente active, precum fibre de ricin, hexanal, AHA și vitamina E”, detaliază Lebrat Personnaz. Conform ei, „este mixul perfect de machiaj și îngrijire a unghiilor pentru unghii cu un aspect natural mai neted.”

Pe lista de recomandări de top se află și Kure Bazaar Intensive Base, care costă 24 de lire și se bazează pe acid hialuronic și vitamina E pentru a hidrata intens. Pentru 15.50 lire, Bio Sculpture Ethos Vitamin Dose face adevărate minuni. Dennis spune că „susține structura de cheratină a unghiei tale pentru a le lăsa să arate și să se simtă cel mai bine”.

Tot de la Bio Sculpture, varianta Ethos Seaweed Calcium Base, la prețul de 15.50 lire, are un rol foarte precis. „Această Bază cu Calciu din Alge Marine este excelentă pentru umplerea striațiilor, deoarece curge în șanțuri în loc să stea deasupra și să le evidențieze”, explică Dennis. Gama este completată perfect de oja Bio Sculpture Wild at Heart Polish și superbul Bio Sculpture Savannah Dusk Polish, ambele costând 15.50 lire.

Pentru bugete mai prietenoase, Essie Strong Start Ridge Filling Smoothing Base Coat costă 9.99 lire și este infuzată cu biotină. Iar la prețul de 8.19 lire, produsul Mavala Ridge Filler reușește să uniformizeze suprafața unghiei pentru o manichiură de durată, netezind vizual imperfecțiunile înainte de a aplica stratul final de culoare.