Suri, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, a renunțat legal la numele de familie Cruise. Acum figurează oficial ca Suri Noelle.

La 20 de ani, Suri își vede numele schimbat chiar și în acte publice. Cum așa? Tânăra s-a înregistrat pentru a vota în comitatul Allegheny, Pennsylvania. A folosit numele Suri Noelle. Iar legislația de acolo e clară: la vot te înregistrezi cu numele legal. Asta transformă un gest simbolic într-un pas oficial.

Miza e mai mare decât o simplă preferință. Pentru o tânără crescută sub reflectorul unui nume uriaș, alegerea e o desprindere clară de tatăl ei. Și o așezare mai fermă lângă mama sa, Katie Holmes. E, foarte simplu spus, felul în care își pune propriul nume pe propria viață.

Cum a apărut public numele Suri Noelle

Semnul nu e nou. Suri folosește public numele Suri Noelle de peste un an. Prima apariție notată a fost în iunie 2024. A apărut în programul de absolvire a liceului LaGuardia High School din New York. Diferența este că acum numele apare într-un cadru oficial, nu doar într-un context școlar.

Numele ales pare să ducă direct spre relația cu mama ei. Se crede că „Noelle” este un omagiu adus lui Katie Holmes, al cărei al doilea prenume este Noelle. Legătura dintre ele a fost descrisă chiar de actriță într-o formulă foarte simplă.

„am crescut oarecum împreună.”

Katie Holmes vorbea astfel despre relația cu fiica ei. Formula spune multe. După divorțul de Tom Cruise din 2012, încheiat după 6 ani de căsătorie, Suri a rămas în grija mamei sale.

Relația cu tatăl ei este de ani buni una tensionată și distantă. Potrivit unei surse TMZ, Suri este înstrăinată de Tom Cruise încă de la vârsta de 7 ani. Contextul a fost alimentat în timp și de speculații legate de afilierea actorului la Biserica Scientologică, cum relatează Tmz.

Pe partea ei, Suri își construiește deja foarte clar direcția. Este studentă în primul an la prestigioasa Școală de Teatru a Universității Carnegie Mellon din Pennsylvania, unde studiază teatru muzical. Alegerea numelui vine într-un moment în care identitatea personală și cea profesională încep să se lege tot mai vizibil.

Când un nume nou spune mai mult decât pare

Un nume folosit întâi într-un program de absolvire, apoi într-o înregistrare electorală, arată trecerea de la simbol la act oficial. Nu mai e doar cum vrea cineva să fie prezentată pe scenă. E felul în care își asumă identitatea în documente care contează.

Și mai e ceva. Alegerea vine la 12 ani după divorțul părinților ei, dacă raportăm 2024, anul primei folosiri publice a numelui Noelle, la separarea oficializată în 2012. Pentru cineva care a crescut în atenția publicului, pasul acesta arată mai degrabă maturizare decât impuls.

În decembrie 2024, Katie Holmes a negat public zvonurile conform cărora Suri ar fi moștenit un fond fiduciar de la tatăl ei. Asta nu lămurește motivele exacte ale schimbării de nume, dar mută din nou atenția spre un lucru foarte concret: Suri își definește singură spațiul public, fără să lase povestea ei lipită automat de numele Cruise.

Iar următorul pas este deja fixat. Suri urmează să joace într-o adaptare contemporană a piesei „Visul unei nopți de vară”, programată la Edinburgh Festival Fringe 2026, în Scoția. Curioasă să o vezi pe scenă?