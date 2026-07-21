Până acum, Sharon Stone vorbea public mai ales despre urmările anevrismului și ale accidentului vascular cerebral suferit în anul 2001. De această dată, actrița a dezvăluit și o schimbare nouă din viața ei: a renunțat la consumul de canabis și a spus că, în luna septembrie a anului trecut, a oprit unul dintre medicamentele prescrise după AVC, deși medicii i-au recomandat să nu facă asta.

Consecința imediată este că povestea ei mută atenția spre o temă foarte recognoscibilă pentru multe paciente: cât de greu poate deveni un tratament pe termen lung, mai ales când simți că îți schimbă stilul de viață. Medicamentele GLP-1 reduc pofta de alcool. 11% dintre adulții din SUA le folosesc deja. Sharon Stone a trecut printr-un accident vascular cerebral aproape fatal în 2001, iar după acel episod i-au fost prescrise mai multe medicamente.

Decizia ei contează tocmai pentru că arată tensiunea dintre ce îți spune corpul și ce îți spun medicii. În astfel de situații, gesturile făcute pe cont propriu pot părea o formă de control, dar miza rămâne serioasă. Cazul readuce în prim-plan pericolele automedicației sau ale întreruperii tratamentului fără aviz medical.

Actrița a explicat, potrivit Variety, că a renunțat la unul dintre medicamentele luate pentru accidentul vascular cerebral în luna septembrie a anului trecut.

„Am renunțat la unul dintre medicamentele pe care le luam pentru accidentul vascular cerebral în septembrie anul trecut, iar ei [medicii] au spus că nu aș putea renunța la el.” -17% Vitamin B6-Ratiopharm 40 mg Filmtabletten 100 St Cumpără acum

Ce medicament era, de ce au insistat medicii să îl continue și cum se leagă exact renunțarea la canabis de această schimbare nu a fost clarificat. Nici starea ei de sănătate de după oprirea tratamentului nu este detaliată aici. Tocmai de aceea, un astfel de exemplu personal nu ține locul unei decizii medicale pentru altcineva, ci arată mai degrabă câtă presiune poate exista într-un tratament cronic.

Un episod din 2001 care i-a schimbat viața mulți ani

Sharon Stone a vorbit și în trecut deschis despre problemele ei de sănătate. Anevrismul și accidentul vascular cerebral suferite în 2001 i-au afectat cariera și viața personală pentru mulți ani.

Sharon Stone a renunțat la medicamentele post-AVC

În luna septembrie a anului trecut, Sharon Stone a renunțat la unul dintre medicamentele prescrise după AVC.