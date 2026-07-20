Pentru părintele care se întreabă dacă aceste medicamente pot fi o opțiune și pentru copilul său, răspunsul este mai clar acum. Ele par sigure și eficiente la copiii și adolescenții cu obezitate, dar fără diabet. Semnalul de atenție cel mai important rămâne greața.

Copiii tratați cu medicamente din clasa GLP-1 RA au slăbit în medie cu 5,08 kg mai mult decât cei din grupul de control. Iar semaglutida a avut efectul cel mai pronunțat din analiza prezentată la Congresul Internațional despre Obezitate din Mexico City, cu o pierdere medie în greutate de 17,75 kg.

Aici este și miza reală pentru o familie. Discuția despre GLP-1 a plecat de la adulți. Acum ajunge la o categorie mult mai vulnerabilă: copiii cu vârste între 6 și 18 ani care au obezitate, dar nu și diabet. Un părinte poate vedea în asta o opțiune nouă de tratament. Celălalt se poate uita imediat la partea sensibilă: cât de sigur este pentru un copil în creștere?

Meta-analiza a fost condusă de dr. Manpreet Kaur Oberoi, de la University of Western Ontario. A inclus nouă studii, cu 756 de participanți. Potrivit Medicalxpress, analiza a urmărit atât scăderea în greutate, cât și indicatori de siguranță și câteva efecte asupra stării generale.

„Acest studiu a arătat că utilizarea agoniștilor receptorilor GLP-1 la copiii cu vârsta de 12 ani și peste, cu obezitate dar fără diabet, a fost semnificativ eficientă în reducerea IMC, a greutății, a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale sistolice și în îmbunătățirea calității vieții, menținând în același timp un profil de siguranță gestionabil.” -35% Bioderma Sensibio AR+ Ser Bifazic, 30 ml Cumpără acum

Pe lângă kilogramele pierdute, tratamentul a fost asociat cu o scădere a tensiunii arteriale sistolice cu 2,24 mm Hg. Ritmul cardiac a scăzut cu 2,83 bătăi pe minut. A apărut și o îmbunătățire a calității vieții, deși analiza nu detaliază exact în ce s-a văzut aceasta.

Partea care cere mai multă atenție este efectul advers cel mai vizibil. Riscul de greață a fost de trei ori mai mare decât la placebo. În schimb, evenimentele adverse grave, precum pancreatita sau apendicita, au fost rare. Au apărut cu o frecvență similară în ambele grupuri.

Cine sunt copiii pentru care se aplică această analiză

Primul filtru este categoria exactă la care se referă studiul: copii și adolescenți cu obezitate, fără diabet. Al doilea ține de așteptări. Efectele raportate înseamnă o scădere în greutate și câțiva indicatori cardiometabolici mai buni. Dar vin și cu un risc clar mai mare de greață.

Mai este un detaliu important. Cea mai puternică scădere medie în greutate a apărut la semaglutidă, cu 17,75 kg. Însă concluzia generală privește întreaga clasă GLP-1 RA, nu un singur medicament. Iar dacă într-o familie apare tentația de a vedea aceste tratamente ca pe o rezolvare simplă, datele de acum nu răspund încă la întrebările pe termen lung.

„Din câte știm, acesta este primul studiu care raportează modificări ale ritmului cardiac și ale scorurilor privind calitatea vieții pentru copiii tratați cu agoniști ai receptorilor GLP-1. Sunt necesare studii mai ample și pe termen mai lung pentru a confirma eficacitatea susținută, pentru a optimiza strategiile de dozaj, pentru a evalua siguranța pe termen lung și pentru a evalua mai amănunțit rezultatele privind calitatea vieții raportate de pacienți.”

Asta lasă deschise tocmai întrebările care apasă cel mai tare într-o casă cu un copil în creștere. Cum arată siguranța pe termen lung? Care sunt dozele optime pentru vârste diferite? Se reduce greața pe parcursul tratamentului? Analiza nu clarifică nici ce anume din calitatea vieții s-a îmbunătățit.

Ce mai este necesar înainte de a considera aceste tratamente o soluție

De aici înainte, pasul concret este altul decât entuziasmul grăbit. Cercetătorii cer studii mai ample și pe termen lung, după prezentarea făcută la Congresul Internațional despre Obezitate din Mexico City. Acestea sunt necesare pentru a confirma eficacitatea susținută, dozajul optim și siguranța pe termen lung la copii.