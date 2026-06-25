Dacă iei tratament pentru depresie, tensiune, inimă, ADHD sau diabet, zilele foarte calde vin cu o grijă în plus: unele medicamente pot face mai greu pentru corp să se răcească singur. Asta înseamnă risc mai mare de deshidratare, insolație sau scăderea eficienței tratamentului exact când ai nevoie de el.

În practică, problema nu este doar că transpiri mai mult sau mai puțin. Unele medicamente schimbă ritmul inimii, senzația de sete, felul în care circulă sângele spre piele sau chiar modul în care creierul percepe căldura. Iar asta contează mai ales pentru persoanele în vârstă, pentru cele cu boli cronice, în special de inimă sau plămâni, și pentru cei care iau mai multe medicamente în același timp.

Antidepresivele pot deregla transpirația

Dacă iei antidepresive, merită să fii atentă la un lucru simplu, dar ușor de ratat: corpul tău poate reacționa diferit la căldură față de verile trecute. Antidepresivele, mai ales SSRI-urile și TCA-urile, pot afecta transpirația. TCA-urile blochează acetilcolina și pot reduce transpirația, adică tocmai mecanismul prin care corpul pierde căldură. Alte antidepresive pot face exact opusul.

Dipa Kamdar (Lector Senior în Practica Farmaceutică la Universitatea Kingston) a explicat că transpirația crescută este un efect secundar frecvent.

„Antidepresivele, atât SSRI-urile cât și TCA-urile, pot crește transpirația la utilizatori. Datele arată că până la 14% dintre utilizatorii de antidepresive experimentează acest efect secundar.” Aparat de aer conditionat Haier PEARL PREMIUM AS71PEPHRA-PRE + 1U71WEPFRA-PRE, 24 000 BTU, Wi-F Cumpără acum

Acel 14% nu este un detaliu mic. Vorbim despre aproximativ una din șapte persoane care iau antidepresive și observă acest efect secundar. Dacă ești în situația asta, pierzi mai ușor lichide. Dacă, dimpotrivă, transpiri mai puțin, corpul tău se răcește mai greu. Ambele variante cer același reflex: mai multă atenție la hidratare și la orele petrecute afară.

Medicamentele pentru inimă și tensiune arterială cresc riscul de deshidratare

Beta-blocantele, folosite în insuficiență cardiacă și aritmii, scad ritmul cardiac și forța cu care inima pompează sângele. Asta limitează fluxul de sânge spre piele, iar pielea este una dintre principalele căi prin care elimini căldura. Cu alte cuvinte, te poți încălzi mai repede și te poți răcori mai greu.

Dar nu doar beta-blocantele ridică problema. Diureticele și medicamente precum Ramipril și Losartan, prescrise pentru tensiune arterială, cresc diureza. Rezultatul poate fi deshidratarea și dezechilibrele electrolitice. Când pierzi prea multe lichide, transpiri mai greu și senzația naturală de sete poate fi redusă. Exact de aceea, simplul criteriu „beau apă când îmi e sete” poate să nu mai fie suficient în zilele caniculare.

Ce ai de făcut concret? Fără să schimbi singură tratamentul, urmărește dacă apar amețeală, senzație de gură uscată, oboseală neobișnuită, puls ciudat sau o stare de moleșeală care nu seamănă cu oboseala obișnuită de vară. Dacă apar, medicul sau farmacistul trebuie întrebați dacă tratamentul cere măsuri speciale pe timp de caniculă.

Antipsihoticele și stimulentele modifică percepția căldurii

Antipsihoticele pot perturba felul în care hipotalamusul simte și răspunde la modificările de temperatură. Pe scurt, creierul poate percepe mai slab căldura sau setea. În același timp, aceste medicamente pot îngreuna răcirea corpului și prin proprietățile anticolinergice, adică prin blocarea acetilcolinei.

Asta înseamnă un risc foarte concret: să nu îți dai seama la timp că te supraîncălzești. Iar dacă ai tendința să ignori disconfortul și să mai stai „doar puțin” în soare, vara poate deveni mai complicată decât pare.

Și stimulentele, cum sunt amfetaminele pentru ADHD, pot crește temperatura corporală și metabolismul. Ele pot modifica transpirația și pot îngreuna răcirea corpului, cu risc de deshidratare și insolație. Există și cercetări recente care sugerează că persoanele cu ADHD care iau stimulente ar putea avea un risc mai mic de boli legate de căldură, posibil din cauza unei greutăți corporale mai mici și a unei hidratări constante. Numai că aceste date nu sunt confirmate și ar fi necesare studii mai ample, deci nu merită tratate ca o garanție.

Insulina are o problemă dublă vara: absorbție rapidă și degradare

Dacă folosești insulină injectabilă, căldura poate afecta tratamentul în două feluri. Mai întâi, vasele de sânge se dilată, iar insulina se poate absorbi mai repede decât de obicei. Asta poate provoca hipoglicemie. Apoi, temperaturile mari pot degrada insulina și o pot face nesigură.

Semnul practic pe care să nu îl ignori este aspectul produsului: dacă devine tulbure sau își schimbă culoarea, nu mai vorbim doar despre confort, ci despre eficiența tratamentului. Potrivit Independent, aceeași problemă de depozitare poate conta și pentru alte produse sensibile la căldură, cum sunt inhalatoarele sau EpiPen-urile. Cu alte cuvinte, vara nu afectează doar corpul, ci și medicamentul din geantă, mașină sau casă.

Cum faci diferența între disconfortul normal și un semn de alarmă

O zi toridă vine, firesc, cu transpirație, oboseală și chef redus de mișcare. Dar există o diferență între „mi-e cald” și „corpul meu nu mai ține pasul”. Dacă iei unul dintre medicamentele de mai sus, merită să urmărești dacă te încălzești neobișnuit de repede, dacă transpiri mult mai mult sau aproape deloc, dacă nu simți setea deși stai în căldură sau dacă apare o stare de slăbiciune care te scoate din ritmul normal.

Și mai e ceva util: nu schimba singură doza și nu opri tratamentul doar pentru că afară sunt temperaturi mari. Întrebarea bună pentru medic nu este „să renunț?”, ci „tratamentul meu mă face mai vulnerabilă la căldură și ce ajustări de rutină ar trebui să fac vara?” Uneori răspunsul poate însemna doar mai multă grijă la hidratare, la orele petrecute afară și la felul în care păstrezi medicamentele.

Dacă iei mai multe tratamente, ai peste 65 de ani sau ai o boală cronică de inimă ori plămâni, vara aceasta merită să verifici din timp cu medicul sau farmacistul exact două lucruri: dacă schema ta poate crește riscul de insolație și cum trebuie păstrate medicamentele la temperaturi ridicate.