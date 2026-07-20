La un pahar comandat din obișnuință, schimbarea nu se vede în etichetă, ci în gestul de după: multe persoane se opresc mai repede. Aceasta este una dintre urmările neașteptate asociate medicamentelor GLP-1 pentru slăbit, precum semaglutida, care ar putea reduce pofta de alcool și consumul, mai ales la persoanele cu tulburări de consum de alcool.

Urmarea se observă imediat în felul în care ar putea arăta o seară în oraș: primul pahar rămâne, al doilea nu mai vine la fel de firesc. În același timp, utilizarea acestor medicamente GLP-1 a crescut rapid. Potrivit unui sondaj Gallup, 11% dintre adulții din SUA folosesc în prezent un medicament GLP-1 pentru slăbit, față de 3% în 2024, iar 15% spun că au folosit unul la un moment dat.

Pentru dumneavoastră, miza nu este doar cifra de pe cântar. Dacă luați un astfel de tratament și simțiți că alcoolul nu vă mai atrage la fel, experiența socială se poate schimba concret: poate nu mai aveți chef să prelungiți masa cu încă un cocktail, poate comandați mai puțin, poate vă simțiți mai în control. Însă pentru baruri, restaurante și brandurile care trăiesc din consum repetat, tocmai această oprire la primul pahar reprezintă aspectul delicat.

Studiile confirmă reducerea poftei de alcool

Un semnal clar vine dintr-un studiu randomizat publicat în The Lancet, în mai 2026, pe 108 adulți cu obezitate și tulburare de consum de alcool. Participanții care au primit semaglutidă timp de 26 de săptămâni au înregistrat o scădere mai mare a consumului excesiv de alcool și a poftei, comparativ cu grupul placebo.

Un studiu anterior, publicat în JAMA Psychiatry, a oferit o perspectivă mai nuanțată. Semaglutida nu a redus numărul de zile în care participanții au consumat alcool, dar a redus cantitatea de băuturi consumate în zilele în care au ales să bea. Altfel spus, nu dispare neapărat ieșirea, dar se schimbă cât de mult se bea atunci.

În paralel, cercetări anterioare au indicat că medicamentele din clasa GLP-1 ar putea reduce și severitatea episoadelor de mâncat compulsiv, ceea ce sugerează un efect mai larg asupra comportamentelor legate de recompensă și impulsivitate.

Meg Johnston, agent imobiliar, a descris simplu această schimbare, potrivit Forbes.

„Alcoolul nu mai sună la fel de apetisant.”

Impactul GLP-1 asupra socializării și industriei băuturilor

Pentru industria băuturilor, problema nu este neapărat dispariția completă a consumului, ci slăbirea reflexului de a mai comanda încă o rundă. Acolo se strâng marjele, acolo se construiesc obiceiurile de brand, acolo se repetă vânzarea.

Christa Cotton, CEO El Guapo, a identificat exact punctul sensibil.

„A doua băutură este cea în cazul căreia observăm cea mai mare schimbare de comportament. Clienții poate că încă vor să participe, dar nu își doresc întotdeauna încă o băutură alcoolică.”

Aceasta explică de ce cele mai expuse par modelele de business bazate pe volum și consum repetat, în timp ce brandurile premium și cele de cocktailuri gata preparate ar putea rezista mai bine. Dacă oamenii beau mai rar sau mai puțin la o ieșire, alegerea se poate muta spre ceva mai atent selectat, nu spre cantitate.

Datele din piață arată deja presiunea. Vânzările de băuturi spirtoase în SUA au scăzut cu 2,2% în 2025, la 36,4 miliarde de dolari. O excepție importantă a fost categoria cocktailurilor premixate, unde vânzările au crescut cu 16,4%, până la 3,8 miliarde de dolari.

Și bugetul începe să conteze mai mult în aceeași ecuație. Un raport Deloitte din mai 2026 arată că 4 din 10 consumatori americani sunt „căutători de valoare” și intenționează să reducă cheltuielile cu alcoolul la baruri cu peste 50%, iar raportul include medicamentele GLP-1 printre influențele care determină această schimbare.

Categoria cocktailurilor premixate a crescut cu 16,4%, ajungând la 3,8 miliarde de dolari.