Până acum, brandul Aflalo se vindea preponderent pe propriul site. De luni, Yael Aflalo, fosta fondatoare a brandului Reformation, intră într-o etapă nouă. La 49 de ani, colecția ei omonimă de lux ajunge pe Net-a-porter, iar în noiembrie pregătește primul ei magazin fizic din New York City.

Colecția Aflalo exclusiv pe Net-a-porter și cu prețuri de lux

Începând de luni, Net-a-porter devine partenerul digital global exclusiv pentru Aflalo, listând 18 piese din colecția de vară, alături de câteva articole exclusive.

Întreaga producție a fost mutată în Italia, fiind realizată din țesături de lux de la fabrici de profil, iar mărimile merg de la 0 la 12. Blugii costă aproximativ 450 de dolari, pantalonii pornesc de la 690 de dolari, rochiile de la 990 de dolari, o jachetă bomber din satin costă 1.500 de dolari, iar piesele din piele pornesc de la 2.500 de dolari. Datorită modelului direct, prețurile sunt mai accesibile comparativ cu restul pieței de lux.

Yael Aflalo explică direct cui se adresează cu aceste piese.

„Bănuiesc că eu sunt clientul țintă. Sunt eu și prietenele mele, precum și mamele fetelor care merg la școala fiicei mele. […] Deoarece suntem o afacere directă, nivelul nostru de preț este un pic mai prietenos decât nivelul prețurilor de lux.” -45% Fusta midi plisata - Alb Cumpără acum

Pentru multe dintre noi, aici este partea cea mai autentică. La aproape 50 de ani, Aflalo nu creează pentru o imagine abstractă, ci pentru cercul ei real de viață. Asta schimbă felul în care își construiește identitatea de brand, mai ales după povestea Reformation, un brand devenit extrem de popular printre celebrități și influenceri pentru stilul său vintage și practicile sustenabile.

Cariera ei acolo s-a oprit brusc în 2020, când a demisionat din funcția de CEO în urma unor acuzații de rasism din partea unor foști angajați. Aceste acuzații au fost respinse ulterior de un investigator independent. Acum, odată cu noul ei brand omonim, ea a subliniat clar un lucru, sustenabilitatea nu mai este un obiectiv principal.

Conform Wwd, pariul ei actual este repoziționarea asumată către segmentul de lux și acceptarea complexității energiei feminine.

Directoarea de creație descrie noua estetică într-un registru foarte personal.

„Cred că este senzual, este emoțional. Cumva atingem un echilibru între energia masculină și cea feminină. Simt că multe branduri au o singură notă, fie sunt foarte intelectuale, fie foarte androgine. Cred că noi încercăm cu adevărat să captăm complexitatea unei femei prin reprezentarea multor energii diferite.”

Două categorii par să ducă greul noii colecții, denimul și pielea.

Sunt exact piesele în care creatoarea are cea mai mare încredere.

„Simt că linia noastră de denim este foarte puternică. Sincer, cred că facem cei mai buni blugi de lux de pe piață și cred că și linia noastră de piele este foarte puternică.”

Aflalo a mărturisit că vede Net-a-porter ca pe destinația de lux principală și ca pe un partener stabil, consecvent, într-un moment de multă agitație în comerțul cu ridicata. La rândul ei, Brigitte Chartrand, ofițer principal de achiziții și merchandising la Net-a-porter, a descris brandul drept seducător, modern și atemporal fără efort, adăugând că acesta aduce o perspectivă proaspătă asupra ținutelor de ocazie.

Următorul pas un magazin de aproape 280 de metri pătrați în New York

În luna noiembrie, brandul va deschide primul său magazin emblematic la 65 Greene Street în New York City.

Să o iei de la capăt la aproape 50 de ani nu e deloc ușor, dar Aflalo ne arată că maturitatea și o comunitate strânsă de femei pot fi cea mai bună fundație pentru o nouă poveste de succes.