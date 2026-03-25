O analiză majoră a 113 studii clinice, care a cumulat date de la aproape 8.000 de participanți, sugerează că suplimentele cu colagen chiar au efecte benefice. Totuși, ca de obicei în știința nutriției, imaginea de ansamblu este mult mai complicată. răspunsul este un „probabil da” pentru anumite probleme de sănătate, dar cu multe nuanțe.

Beneficii reale, dar modeste

Imaginea de ansamblu a studiilor analizate (publicate până în martie 2025) a fost una prudent pozitivă. Suplimentarea cu colagen a fost asociată cu îmbunătățiri moderate ale sănătății musculare și cu reducerea durerii la persoanele cu osteoartrită. S-au observat, si, îmbunătățiri ale elasticității și hidratării pielii.

Numai că aceste beneficii s-au acumulat treptat, sugerând că administrarea constantă pe o perioadă mai lungă contează mai mult decât un impuls pe termen scurt.

De ce știința încă ezită

Unele dintre constatări au fost mai puțin clare. Rezultatele pentru elasticitatea și hidratarea pielii au variat în funcție de momentul în care au fost realizate studiile. Cercetările mai noi au arătat îmbunătățiri mai mici ale elasticității, dar îmbunătățiri mai mari ale hidratării. V-ați gândit vreodată de ce apar astfel de inconsecvențe? Aceasta sugerează că știința în acest domeniu este încă în proces de așezare.

Calitatea cercetării este o problemă reală.

Iar când te uiți mai atent la metodologie, lucrurile se complică și mai mult. Studiile au folosit o mare varietate de metode, doze și moduri de măsurare a rezultatelor, ceea ce face comparațiile directe extrem de dificile. E drept că, din cele 16 analize sistematice incluse în mega-studiu, 15 au fost evaluate ca având o calitate scăzută sau critic de scăzută. Asta nu înseamnă neapărat că suplimentele nu funcționează, ci mai degrabă că studiile au avut probleme metodologice, cum ar fi neînregistrarea în avans sau raportarea deficitară a potențialelor surse de eroare.

Contează ce tip de colagen alegi

O parte a problemei este că suplimentele cu colagen variază enorm. Unele provin de la animale (vaci, porci, pui), altele din surse marine (pește, meduze, crustacee), existând chiar și alternative „vegane”. În plus, unele studii au folosit suplimente orale, în timp ce altele au testat pansamente cu colagen aplicate pe piele.

Modul în care colagenul este procesat afectează, si, mărimea și compoziția peptidelor din produsul final. Formele hidrolizate (unde proteina a fost descompusă în lanțuri mai scurte, numite peptide) sunt considerate a fi mai ușor de absorbit în sânge, permițând organismului să transporte aceste fragmente către țesuturi.

Și factorii individuali contează enorm. Expunerea la soare, fumatul, calitatea somnului, mediul înconjurător și nivelurile hormonale influențează modul în care pielea îmbătrânește și cum ar putea răspunde la suplimentare. Dacă studiile nu țin cont de aceste variabile, devine, pe bune, foarte greu de stabilit dacă schimbările observate se datorează colagenului sau pur și simplu stilului de viață al participanților.

Această nouă analiză se adaugă la un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că suplimentele cu colagen nu sunt simple placebo-uri scumpe. Par să existe beneficii reale, deși modeste, în special pentru hidratarea pielii, durerile articulare și sănătatea musculară. Marea problemă a cercetării rămâne lipsa unor studii riguroase și standardizate, care să specifice clar tipul de colagen folosit, doza și caracteristicile participanților.