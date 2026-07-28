Un studiu clinic de fază 2, LiBBY, a arătat că o combinație de CBD și THC a redus rapid și semnificativ agitația la persoane cu demență eligibile pentru îngrijiri paliative.

Pentru familii, asta înseamnă o posibilă variantă nouă într-un moment în care opțiunile sunt puține și adesea greu de dus. Studiul a inclus 120 de participanți cu demență, aflați deja în îngrijiri paliative sau eligibili pentru ele, toți cu agitație clinic semnificativă. Agitația apare la aproximativ jumătate dintre persoanele care trăiesc cu demență spre sfârșitul vieții, iar peste o treime continuă să aibă simptome chiar și după tratamente folosite off-label, precum benzodiazepine, opioide și antipsihotice.

Aici este miza reală, dincolo de limbajul medical: mai puțină neliniște pentru pacient și, de obicei, mai puțină presiune pentru cei care îl îngrijesc. Când comunicarea este deja afectată, episoadele de agitație pot face zilele și nopțile mult mai grele pentru toată casa.

Cum a funcționat combinația THC/CBD în studiu

Formula testată a fost una orală, cu 2 mg THC și 100 mg CBD dizolvate în ulei digestibil, administrate de două ori pe zi. În prima săptămână, participanții au primit o jumătate de doză sau placebo. Din săptămâna a 2-a până în săptămâna a 12-a, doza a fost crescută la 4 mg THC și 200 mg CBD, de două ori pe zi, ori placebo. Studiul a fost randomizat, controlat cu placebo, multicentric, dublu-orb și s-a desfășurat timp de 12 săptămâni, în mai multe locații din SUA.

Rezultatele au fost prezentate pentru prima dată la Conferința Internațională a Asociației Alzheimer 2026, la Londra și online. Iar potrivit Medicalxpress, combinația THC/CBD a atins atât obiectivele primare, cât și pe cele secundare cheie ale studiului.

Dr. Jacobo Mintzer (psihiatru la Ralph H. Johnson VA Healthcare System și profesor la College of Health Professions, Medical University of South Carolina) a pus accentul pe lipsa de opțiuni pentru această categorie de pacienți.

„Acesta este un studiu randomizat, controlat, robust de pozitiv, care reprezintă un pas major înainte în tratamentul pentru o populație care a fost istoric ignorată în cercetarea clinică. Acum avem dovezi care susțin o abordare de tratament nouă și foarte eficientă pentru agitație, care ar putea fi adecvată pentru persoanele aflate în stadiile finale ale demenței la sfârșitul vieții, oferindu-le grație și pace într-o perioadă adesea extrem de dificilă pentru pacienți și familiile lor.” -9% Hanföl Bio kaltgepresst 250 ml Cumpără -35% Bioderma Sensibio AR+ Ser Bifazic, 30 ml Cumpără -30% Crema hidratanta pentru fata cu protectie solara SPF 50+ Sunlight, 50ml, Ivatherm Cumpără

Și partea de siguranță merită privită atent, pentru că aici apar întrebările firești ale oricărei familii. Ratele generale ale evenimentelor adverse au fost apropiate între grupuri: 46,7% în grupul care a primit tratamentul, față de 42,4% în grupul placebo, deci o diferență de 4,3 puncte procentuale.

Deocamdată, rezultatele spun că această combinație poate funcționa într-un cadru clinic controlat. Articolul științific prezentat aici nu clarifică încă modul în care va fi reglementată disponibilitatea tratamentului și nici când ar putea ajunge pe scară largă la pacienți. Nici efectele pe termen lung sau interacțiunile medicamentoase cu alte tratamente frecvente la vârstnici nu sunt detaliate aici, așa că nu e un subiect pentru decizii luate acasă, fără echipa medicală.

La ce merită să fii atentă dacă îngrijești pe cineva cu demență avansată

Dacă te regăsești în situația de a avea în familie o persoană cu demență avansată și agitație severă, partea utilă de acum este alta decât căutarea unei soluții pe cont propriu. Studiul vorbește despre pacienți eligibili pentru îngrijiri paliative sau aflați deja în acest tip de îngrijire, cu agitație clinic semnificativă și monitorizare atentă timp de 12 săptămâni. Cu alte cuvinte, discuția are sens în context medical clar, nu ca experiment individual.

Mai e un reper bun de păstrat în minte: participanții din studiu nu au primit direct doza completă, ci au început cu o jumătate de doză în prima săptămână. Tocmai de aceea, dacă apare o conversație cu medicul despre opțiuni pentru agitație, contează cadrul, supravegherea și faptul că tratamentul a fost evaluat etapizat, nu improvizat.

Dr. Jeff Keller (director al Institute for Dementia Research and Prevention de la Pennington Biomedical Research Center și investigator principal al site-ului de studiu Pennington Biomedical LiBBY) a spus că viteza cu care a apărut efectul a fost una dintre observațiile importante.

„Persoanele cu demență avansată, în special cele aflate aproape de sfârșitul vieții, au fost istoric subreprezentate în cercetarea clinică, în ciuda provocărilor profunde cu care se confruntă pacienții, familiile și îngrijitorii. Studiul LiBBY demonstrează că este posibil să se realizeze studii clinice riguroase cu această populație și, important, că acest lucru poate duce la progrese semnificative în îngrijire. Amploarea și rapiditatea reducerii agitației pe care am observat-o cu combinația THC/CBD au fost remarcabile. Aceste rezultate abordează o nevoie medicală semnificativă nesatisfăcută și oferă o nouă speranță pentru a oferi un confort și o demnitate mai mare persoanelor cu demență avansată la sfârșitul vieții.”

O fază de extensie în regim deschis, tot de 12 săptămâni, a fost deja finalizată și urmează să fie raportată la AAIC 2026.