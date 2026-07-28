Când vorbim despre oncologie, pe lângă controlul bolii, ne gândim mereu și la calitatea vieții. Un nou tratament experimental de imunoterapie, numit cretostimogene grenadenorepvec, a produs un răspuns complet la 75% dintre pacienții cu o formă agresivă de cancer de vezică urinară. La doi ani de la începerea terapiei, aproximativ 81% dintre aceștia nu au avut nevoie de operația care se recomandă de obicei în aceste cazuri: îndepărtarea vezicii urinare.

Studiul internațional de fază 3 „BOND-003 Cohort C”, publicat în 2026 în The Lancet Oncology, a urmărit 115 pacienți tratați în 41 de centre medicale din America de Nord, Asia și Australia. Toți aveau cancer de vezică urinară cu risc ridicat, care a recidivat după tratamentul standard cu bacil Calmette-Guérin (BCG). Când terapia cu BCG nu mai funcționează, recomandarea standard este intervenția chirurgicală de îndepărtare a vezicii.

Pentru o pacientă, această situație schimbă mai mult decât o linie într-o fișă medicală. Păstrarea vezicii urinare poate însemna continuitate în rutina de zi cu zi, o presiune mai mică legată de o operație majoră și o discuție despre calitatea vieții, nu doar despre supraviețuire. Faptul că multe răspunsuri complete au durat peste doi ani dă greutate rezultatului, arătând că nu este un efect de moment.

Răspunsuri complete care durează ani

Dintre pacienții la care cancerul a dispărut complet după tratament, aproximativ 60% au rămas fără semne de boală și doi ani mai târziu. Într-un caz, cancerul nu a revenit de peste patru ani după finalizarea tratamentului. Sunt cifre care contează mai ales prin comparație cu punctul de plecare al acestor pacienți: cancerul recidivase deja după terapia standard.

Mark Tyson II, MD, urolog la Mayo Clinic din Arizona și autor principal al studiului, a explicat foarte clar importanța rezultatului. Potrivit Medicalxpress, cercetarea a fost condusă de Mayo Clinic și a vizat exact grupul de pacienți pentru care opțiunile eficiente au fost până acum puține.

„Până acum, pacienții al căror cancer a revenit după terapia cu BCG au avut puține opțiuni eficiente în afară de îndepărtarea vezicii urinare. Acest studiu arată că am putea oferi multor dintre acești pacienți o altă opțiune fără a compromite controlul cancerului.”

Mai este un lucru de reținut dacă aveți pe cineva drag într-o astfel de situație și încercați să înțelegeți rapid semnificația acestei vești: tratamentul este încă experimental. Deși studiul descrie rezultate puternice, nu se știe încă modul în care terapia va fi integrată în protocoalele clinice la nivel mondial sau când ar putea ajunge la utilizare generală.

Cine beneficiază de noul tratament experimental

Un element-cheie este tipul de pacient inclus în studiu: persoane cu cancer de vezică urinară cu risc ridicat, care a recidivat în ciuda terapiei standard cu BCG. Aceasta înseamnă că rezultatele nu se aplică tuturor formelor de cancer de vezică, ci unui grup foarte clar definit.

Al doilea element este echilibrul dintre eficiență și povara tratamentului. Aici, 75% dintre pacienți au avut un răspuns complet, iar aproximativ 81% au evitat operația la doi ani. În plus, efectele secundare raportate au fost în majoritate ușoare și temporare, cu simptome vezicale, fără efecte secundare severe legate de tratament.

Dacă privim aceste informații din perspectiva unei decizii reale, cel mai util este să reținem ordinea faptelor: tratamentul a fost testat după eșecul BCG, pe pacienți cu risc ridicat, și a fost evaluat și prin capacitatea de a evita îndepărtarea vezicii urinare. Acesta este câștigul imediat vizibil în viața de zi cu zi.

Mark Tyson II, MD, urolog la Mayo Clinic din Arizona și autor principal al studiului, a pus accentul tocmai pe această parte, cea pe care o înțelegem instinctiv când auzim de o boală gravă: nu vrem doar tratament, vrem și cât mai multă viață normală păstrată.