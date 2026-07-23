Mai multe vedete din România au ajuns la operații repetate. Antonia, Laurette Attindehou și Andreea Sasu suferă complicații severe. Cauza este mărirea feselor cu Aquafilling. Acesta este un gel injectabil care rămâne permanent în organism.

Procedura a fost promisă ca o alternativă minim invazivă la chirurgia clasică. Bilanțul real este diferit. Înseamnă trei operații pentru Antonia, 24 pentru Laurette Attindehou și zece pentru Andreea Sasu. Problemele nu au apărut imediat, ci la ani distanță.

Procedura a fost prezentată ca o injectare a unui hidrogel. Acesta este format din 98% apă și 2% copolimer sintetic de poliamidă. Materialul este creat să rămână permanent în corp. Asta schimbă totul. Medicii avertizează că, fiind un corp străin neabsorbabil, se poate infecta oricând pe parcursul vieții. Se poate întâmpla chiar și după un traumatism minor. Iar când se infiltrează în țesuturi, îndepărtarea completă devine extrem de dificilă și uneori imposibilă.

Miza nu ține doar de estetică. Ține de durere. De internări lungi și recuperare. De mersul afectat și de regretul pe care îl auzi limpede în mărturiile lor. O procedură promovată drept simplă și sigură poate avea un cost pe termen lung. Un cost pe care nu îl vezi în primele poze.

Antonia a trecut prin trei operații pentru extragerea gelului

Antonia, cântăreață, a trecut prin trei operații pentru extragerea gelului din posterior. Asta s-a întâmplat la opt ani după intervenția inițială. Problemele au început în vara anului trecut. Experiența a însemnat 11 zile de spitalizare. Ea a vorbit deschis despre cum a privit ulterior decizia.

„În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă… Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este și că dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect… Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale. Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești… Mi-am injectat Aquafilling în fesiere ca să am un fund mai bombat. Stupid girl, stupid decisions!”

Laurette Attindehou se luptă de un an cu complicațiile unei intervenții făcute în 2019. În cazul ei, substanța a migrat în piciorul stâng, a provocat infecții severe și a dus la 24 de operații. Recuperarea ei este estimată să mai dureze cel puțin șase luni. Pentru Click, Laurette a spus că încă urmează tratamente și antibiotice.

„Încă nu s-a terminat. Mai am de urmat tratamente și iau antibiotice. Din păcate, momentan încă am probleme la mers și nu mă pot deplasa normal. Sper ca în următoarele luni să îmi recuperez mersul, dar asta înseamnă că mai am cel puțin încă jumătate de an de recuperare, dacă reușesc să scap complet de infecție.”

Tot ea a lăsat și un avertisment simplu, dar foarte clar: „Aveți grijă ce proceduri vă faceți, informați-vă, documentați-vă, alegeți corect. Perfecțiunea nu există. Altfel, alegeți naturalul: sport, alimentație echilibrată și, cel mai important, să-L avem pe Dumnezeu în suflet.”

Andreea Sasu, partenera designerului Philipp Plein, a ajuns în spital cu septicemie în luna martie a acestui an. Asta după o infecție apărută la 8-9 ani de la o corecție la fese cu Aquafilling. Până acum a trecut prin zece operații. Ea a povestit că a observat cazul Antoniei înainte ca situația ei să se agraveze.

„Mi-am făcut corecția asta la fese și după 8-9 ani distanță văzusem o poză cu Antonia că a fost la spital, pentru că fillerul meu migrase (…) Am fost în Los Angeles cu copiii, am intrat în apă și după aceea am făcut infecția.”

Un medic estetician, neidentificat, a explicat pentru Click! de ce astfel de cazuri se pot complica. Potrivit acestuia, Aquafilling a fost popular acum câțiva ani. Pe termen lung putea arăta bine. Problema apărea ulterior, când materialul se infecta, uneori spontan. Același medic a avertizat că internările pot depăși o lună.

Există un detaliu util, dacă priviți orice procedură nouă și foarte promovată. Același medic a rezumat riscul: „E bine să nu sărim neapărat pe ce e nou! Nu neapărat ce e nou e și bun! Aveți răbdare să treacă testul timpului, să vedem că nu sunt complicații.”

Complicațiile Aquafilling au apărut după ani de la injectare

Aceste cazuri au un numitor comun. Complicațiile au apărut târziu, nu imediat după intervenție. La Antonia, problemele au venit la opt ani. La Andreea Sasu, la 8-9 ani. La Laurette Attindehou, substanța a migrat în piciorul stâng și i-a afectat mersul.

Asta înseamnă că liniștea din primii ani nu garantează nimic. Dacă o procedură este prezentată ca permanentă, merită să luați în calcul sensul real al cuvântului. Materialul nu dispare din organism. Iar dacă apare o infecție, extragerea poate cere operații multiple, spitalizare și luni de recuperare.

Mărturiile lor arată și altceva. Presiunea de a arăta „mai bine”, amplificată de social media, poate împinge spre scurtături. Acestea par mici la început și devin uriașe mai târziu. Antonia a spus direct că a ales Aquafilling „ca să am un fund mai bombat”. Lecția ei a fost să își iubească corpul și să aleagă naturalul, cu răbdare și respect.

Medicii vorbesc aici despre un corp străin neabsorbabil. Acesta se poate infecta oricând pe parcursul vieții, chiar și la un traumatism minor. Materialul se infiltrează în țesuturi și poate fi imposibil de scos complet.