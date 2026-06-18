Decesul Kendalei Ascher, fost manager de top la Estée Lauder, a fost explicat de Institutul de Medicină Legală din New York după moartea survenită în luna februarie: cauza a fost o insuficiență respiratorie acută pe fondul unei embolii pulmonare severe. Informația schimbă felul în care merită privite procedurile cu filler, mai ales cele percepute drept rapide și „ușoare”.

Pe scurt, datele publicate până acum arată că tragedia ar fi fost declanșată de o injectare cu filler facial, iar substanța ar fi ajuns accidental în circulația sanguină și ar fi blocat o arteră pulmonară. Vorbim despre un scenariu descris ca extrem de rar la fillerul facial, dar suficient de grav încât să conteze când alegi unde mergi, cine te injectează și ce întrebi înainte să accepți procedura.

Pentru tine, miza reală nu este panica, ci filtrul bun. Anual, milioane de persoane aleg fillere dermice, fie cu acid hialuronic, fie cu grăsime proprie, pentru riduri, pomeți sau buze. Asta înseamnă că majoritatea intervențiilor nu ajung la complicații dramatice. Numai că reacțiile obișnuite, cum sunt umflăturile de 24-72 de ore, roșeața locală și sensibilitatea ușoară, nu trebuie confundate cu semnele care cer ajutor medical rapid.

Complicațiile severe sunt rare, dar apar exact acolo unde multe paciente caută volum

Cea mai temută problemă este ocluzia vasculară: fillerul blochează un vas de sânge și oprește circulația normală. Asta se poate întâmpla din cauza unor particularități anatomice ale pacientei sau a unei tehnici de injectare greșite. Fără tratament prompt, pentru fillerele pe bază de acid hialuronic se folosește hialuronidaza, iar consecințele pot merge de la necroză tisulară până la embolie pulmonară sau, în cazuri rare, pierderea definitivă a vederii.

Zonele considerate cu risc mai mare sunt tâmplele, zona dintre sprâncene și buzele. Dacă tocmai aceste zone sunt pe lista ta, întrebările de siguranță nu sunt deloc „prea multe”. Sunt minimele necesare.

Un alt caz grav, invocat în același context, a fost al unei tinere de 26 de ani care a murit la aproximativ 18 ore după un transfer de grăsime la nivelul feselor. Comparația contează: medicii spun că injectarea accidentală într-un vas de sânge este mult mai clasic asociată cu volume mari de grăsime în fese decât cu fillerul facial. Iar tocmai asta face cazul Kendalei Ascher atât de puternic ca semnal de alarmă.

Ce întrebi înainte să te programezi, ca să nu mergi „pe încredere”

Dacă iei în calcul o astfel de intervenție, partea practică începe înainte de prima seringă. Caută un specialist cu pregătire clară pentru proceduri injectabile și cere să ți se spună exact ce produs urmează să fie folosit. Datele publicate nu oferă un ghid pas cu pas pentru verificarea certificărilor sau a aprobării FDA, iar sursa nu precizează nici statistici detaliate despre frecvența complicațiilor severe în funcție de produs sau zonă injectată. Dar tocmai lipsa acestor detalii pentru publicul larg arată de ce nu e suficient un cont frumos de Instagram.

Potrivit Cancan, medicii legiști din Statele Unite avertizează că, în cazuri rare, fillerele faciale pot afecta circulația și oxigenarea organelor vitale. Asta înseamnă că alegerea practicianului nu ține doar de rezultat, ci de capacitatea lui de a preveni și de a recunoaște rapid o complicație.

„Este posibil ca fillerul să fi fost injectat accidental direct într-un vas de sânge. Acest fenomen este extrem de rar în cazul fillerului facial și este mult mai clasic asociat cu injectarea unor volume mari de grăsime în fese.”

Citatul îi aparține lui Dr. Kenneth Mark, dermatolog cosmetic și membru al facultății Allergan Medical Institute, care a comentat cazul pentru presa americană. Practic, mesajul lui este simplu: rar nu înseamnă imposibil.

Semnele care pot părea „poate e normal”, dar nu ar trebui ignorate

După o procedură cu filler, umflarea ușoară, roșeața și sensibilitatea locală sunt descrise ca reacții obișnuite și temporare, de regulă pentru 24-72 de ore. Dar dacă apare ceva care iese evident din acest tablou, nu e momentul pentru „mai aștept până mâine”. Datele disponibile spun clar că lipsa tratamentului prompt poate schimba radical deznodământul.

Și aici e diferența care contează pentru viața reală: una e să ai buzele mai umflate decât te așteptai în prima zi, alta e să ai o complicație vasculară care trebuie recunoscută imediat. Sursa nu enumeră simptome clinice detaliate de alarmă, dar arată limpede că orice suspiciune de afectare a circulației trebuie tratată urgent.

Un detaliu spus de medic merită ținut minte

Dr. Kenneth Mark atrage atenția și asupra unei probleme care nu ține de corpul pacientei, ci de piață: crește numărul persoanelor care fac proceduri cosmetice fără pregătire adecvată. Aici se rupe, de fapt, linia dintre o procedură bine făcută și un risc inutil.

„Un specialist care nu se simte suficient de sigur pentru a lucra fără anestezic topic nu ar trebui, în mod ideal, să efectueze astfel de proceduri.”

Fraza e mai directă decât pare. Sugerează că siguranța ține și de controlul tehnicii, nu doar de produsul injectat. Iar pentru orice pacientă, acesta e un reper simplu: dacă răspunsurile sunt vagi, dacă nu ți se explică riscurile și dacă nu simți stăpânire profesională, acela e deja un semnal.

Dar articolul acesta nu spune să renunți automat la orice intervenție estetică. Spune altceva, mai util: să tratezi fillerul ca pe un act medical, nu ca pe un moft de pauză de prânz. Iar în cazul Kendalei Ascher, faptul concret rămâne acesta: Institutul de Medicină Legală din New York a stabilit că moartea survenită în luna februarie a avut la bază o insuficiență respiratorie acută provocată de o embolie pulmonară severă.