Cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au vești surprinzătoare pentru toți cei care credeau că prietenii lor tăcuți sunt și cei mai buni ascultători. Contrar credinței populare, extrovertiții s-ar putea să aibă un mic avantaj atunci când vine vorba de ascultat, conform unei noi analize a interacțiunilor dintre sute de persoane.

Motivul ar putea fi legat de faptul că ascultarea necesită abilitatea de a te angaja activ cu ceilalți, gestionând în același timp atenția auto-centrată, un comportament la care extrovertiții excelează.

Un rezultat neașteptat

V-ați gândit vreodată de ce persoanele tăcute par ascultători mai buni? E o presupunere comună, dar care tocmai a fost pusă sub semnul întrebării. Dr. Beth Campbell, profesor asociat la Departamentul de Muncă și Organizații, a explicat simplu: „Este ușor să presupui că cineva care este tăcut este și un ascultător mai bun, dar ascultatul este mai nuanțat de atât”.

Pentru a înțelege mai bine relația dintre comportamentul social și ascultare, cercetătorii au rugat 217 adulți, atât introvertiți, cât și extrovertiți, să aleagă până la șase prieteni și membri ai familiei care să le evalueze abilitățile de ascultare în patru scenarii diferite. Acestea au inclus discuții generale, ședințe de echipă, întâlniri unu-la-unu și conferințe mai mari. Calitatea ascultării a fost evaluată pe baza unor criterii clare, cum ar fi dacă participanții întrerupeau vorbitorul, cum răspundeau și cât de des răspunsurile lor erau concentrate pe propria persoană.

Niciun sprijin pentru mitul popular

Hai să vedem ce spune studiul, pe bune. Concluzia a fost tranșantă. Cercetătorii au descoperit că nu există „niciun sprijin pentru noțiunea” că persoanele care tind să fie mai introvertite sunt „percepute ca fiind ascultători mai buni în contexte interpersonale”.

Lucrurile stau, se pare, puțin diferit.

Ba chiar, în unele situații, balanța înclină în cealaltă parte. „În schimb, rezultatele arată în principal nicio relație între extraversiune și ascultare și, în câteva cazuri, o relație pozitivă în care indivizii cu un grad mai mare de extraversiune sunt percepuți ca fiind ascultători mai buni”, au scris cercetătorii. Aceste constatări contrazic un deceniu de cercetări pe această temă, inclusiv un studiu de la Harvard din 2022, care a fost inclus în evaluarea actuală.

O abilitate pe care oricine o poate dezvolta

Un sondaj din 2025 al grupului de cercetare More in Common arăta că aproximativ 80% dintre americani se consideră buni ascultători. Dar noul studiu sugerează că ar trebui să ne revizuim înțelegerea despre ce înseamnă, de fapt, un ascultător bun. Până la urmă, nu e despre etichete.

Iar vestea bună este că ascultarea nu ține de personalitate, ci este o abilitate care poate fi exersată și îmbunătățită de oricine. „Cercetarea noastră arată că ascultarea eficientă este mai puțin despre dacă cineva este introvertit sau extrovertit și mai mult despre comportamentele care comunică atenție și implicare vorbitorului”, a spus Campbell. Ea a adăugat: „Aceasta este o veste bună, deoarece subliniază că ascultarea este o abilitate pe care oricine o poate dezvolta, indiferent unde se situează pe continuumul introversiune-extraversiune”.

Pentru a deveni un ascultător mai bun, specialiștii recomandă practicarea ascultării active. Asta înseamnă să reziști impulsului de a întrerupe, să observi tonul vocii și limbajul non-verbal și să-ți readuci atenția asupra subiectului atunci când mintea îți fuge. si, contactul vizual ajută enorm (recomandări de la University of Washington și Michigan State University), asigurându-l pe interlocutor că ești prezent și conectat la conversație.