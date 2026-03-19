Producătorul de încălțăminte și articole din piele Stella International Holdings Ltd., cu sediul în Hong Kong, a anunțat un profit net de 137 de milioane de dolari pentru anul 2025, o scădere notabilă față de cele 170,1 milioane de dolari raportate în 2024. Scăderea vine în ciuda unei creșteri a veniturilor la 1,57 miliarde de dolari, principalul motiv fiind sprijinul acordat clienților americani pentru a face față tarifelor vamale impuse.

Profit în scădere, încasări în creștere

La prima vedere, cifrele par contradictorii. Deși compania a înregistrat o creștere a veniturilor cu 1,6%, ajungând la 1,57 miliarde de dolari, profitul net a suferit o lovitură serioasă, scăzând de la 170,1 milioane de dolari în 2024 la 137 de milioane în 2025. Volumul livrărilor a crescut cu 3,8%, impulsionat în principal de segmentul sport. Prin comparație, în 2024, veniturile crescuseră cu 3,5% față de 2023, iar volumul livrărilor cu 8,2%.

Până la urmă, cum se explică această discrepanță?

Recomandari Vânzările Macy’s scad cu 1,7% dar profitul net explodează la 507 milioane de dolari

De ce au scăzut cifrele?

Iar explicația stă în decizia companiei de a oferi „sprijin tarifar” anumitor clienți din Statele Unite, ajutându-i „în timp ce încercau să transfere ajustările de preț”. Stella a absorbit o parte din costurile suplimentare. La această situație s-au adăugat și deficiențe de eficiență a producției la fabricile din Indonezia și Filipine. „Ca rezultat, am înregistrat un profit net de 137,0 milioane de dolari”, a transmis firma.

CEO-ul Stella, Chi Lo-Jen, a oferit mai mult context: „În 2025, am navigat un an marcat de vânturi macroeconomice potrivnice mai puternice și de schimbări constante în peisajul tarifar global. totusi, cererea pentru produsele noastre și capacitatea noastră diversificată de producție au rămas puternice, demonstrând atât reziliența noastră, cât și forța relațiilor noastre cu clienții”. Privind spre viitor, compania se așteaptă la provocări similare: „Ne așteptăm ca peisajul tarifar global în schimbare să rămână un vânt potrivnic în 2026 și vom continua să monitorizăm situația și răspunsurile clienților noștri.”

Planul pe trei ani: 20 de milioane de perechi în plus

Privind spre viitor, Stella a dezvăluit un plan ambițios pe trei ani care începe în 2026. Acesta se concentrează pe diversificarea și extinderea capacității de producție pentru a servi noii clienți din segmentele de lux, modă și sport.

Recomandari Bain Capital pregătește vânzarea activelor internaționale ale Tanabe Pharma. O tranzacție de 500 de milioane de dolari

Obiectivul e clar: diversificare.

Planul include inovație și dezvoltare de produse la baza de cercetare și dezvoltare (R&D) din Vietnam. „Pe partea de aprovizionare, ne concentrăm pe punerea în funcțiune și accelerarea celor trei noi fabrici din Indonezia, Bangladesh și Vietnam, care, împreună cu fabrica noastră din Solo, Indonezia, vor adăuga o capacitate suplimentară de aproximativ 20 de milioane de perechi în următorii ani”, a precizat compania.

Lecții învățate și noi clienți

Dar compania recunoaște și provocările din 2025. Lawrence Chen, președintele grupului, a subliniat că lecțiile au fost învățate. „Suntem încrezători în capacitatea noastră de a minimiza riscurile de accelerare prin aplicarea lecțiilor învățate în 2025, inclusiv consolidarea instruirii privind calitatea producției, impunerea unei discipline mai mari în planificarea producției și utilizarea materialelor, și îmbunătățirea controlului calității în amonte”, a declarat Chen.

Recomandari Colaborarea Target cu Roller Rabbit aduce 6 milioane de dolari în prima oră

Compania se bazează pe o cerere puternică de la noi clienți din zona de sport și modă de lux (un segment extrem de competitiv). „Având în vedere portofoliul nostru puternic de dezvoltare de produse, rămânem bine poziționați și concentrați pe atragerea de clienți suplimentari în aceste segmente, pe măsură ce tot mai multe mărci își reevaluează strategiile lanțului de aprovizionare și se consolidează cu furnizori strategici care oferă diferențiere, calitate înaltă și valoare”, a mai transmis Stella.

Stella nu este singura afectată. Săptămâna trecută, producătorul taiwanez de încălțăminte Yue Yuen a raportat, la rândul său, că tarifele americane i-au afectat profiturile și veniturile din 2025, volumul livrărilor de pantofi scăzând cu 1,2%, la 252,2 milioane de perechi. Incertitudinea persistă în industrie, mai ales după ce Curtea Supremă a SUA a decis că politica tarifară a președintelui Donald Trump este ilegală. Deocamdată, Trump a implementat un tarif temporar de 15%, valabil pentru 150 de zile, până pe 24 iulie.