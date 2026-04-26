Un sondaj recent arată o realitate tristă: 28% dintre oameni sunt descurajați să mai facă mișcare „pe viață” din cauza experiențelor neplăcute de la orele de educație fizică. Pentru mulți, dacă nu te-ai descurcat la fotbal, rugby sau atletism, ai tras concluzia că sportul pur și simplu nu e pentru tine. Apoi, ca adult, auzi constant cât de importantă e mișcarea pentru sănătate, așa că încerci să faci ce pare că fac toți ceilalți: ieși la o alergare, te simți groaznic pentru că organismul nu e pregătit și renunți.

De ce sportul pare o corvoadă

Elementul care lipsește din toată această ecuație este alegerea. E greu să dezvolți o relație sănătoasă cu ceva ce te simți forțat să faci. Numai că lucrurile stau puțin diferit atunci când găsești o formă de mișcare care îți place cu adevărat și pe care o alegi tu în mod activ, fie că vorbim de înot, pickleball, antrenamente acasă, qigong sau chiar Nordic walking.

Asta nu înseamnă că e ușor. Să te forțezi să alergi mai mult sau să te presezi să mergi la sală zilnic nu va funcționa pe termen lung. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să găsești ceva potrivit pentru tine.

„La început, credeam că alergatul e plictisitor”

Anne Dockery, o alergătoare și triatlonistă campioană în vârstă de 77 de ani din Bristol, este exemplul perfect. Deși are un palmares plin de medalii, ea a început să alerge abia la 52 de ani. „La început, credeam că alergatul este foarte plictisitor”, mărturisește ea râzând. „Acum nu știu ce m-aș face fără el.”

Dar ce s-a schimbat? S-a alăturat unui club. Anne a devenit parte dintr-un grup divers de alergători care ieșeau pe trasee în fiecare duminică. Stăteau de vorbă, alergau, iar ea a ajuns în scurt timp să parcurgă și 18 mile (aproximativ 29 km) într-o singură zi. Prin adăugarea elementului social, mișcarea nu s-a mai simțit ca o obligație, ci ca o activitate distractivă.

Orice mișcare contează

Și nu este un caz izolat. Unchiul meu s-a alăturat unui club de volei la 60 de ani. În ultimul deceniu, mama și mai mulți prieteni au descoperit bucuria de a vâsli în bărci tradiționale Cornish pilot gig. O altă prietenă a găsit un curs de dans pe care îl adoră și nu s-a mai uitat înapoi. Puține dintre aceste activități se regăsesc în programa școlară, dar toate sunt forme de mișcare.

După cum spun și ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății din 2020: „Fiecare mișcare contează pentru o sănătate mai bună.”

Până la urmă, de ce ne-am limita la ce am făcut în școală?

Când sala de forță te intimidează

Mulți au trecut prin asta. Te simți stângaci și inconfortabil în propriul corp, mergi la sală, ridici câteva greutăți cum te pricepi mai bine, apoi observi pe cineva chicotind în direcția ta și pleci imediat. Concluzia? Sala nu e pentru tine. Pe bune, cui îi place să se râdă de el? Iar experiența personală confirmă acest lucru. Soluția a venit dintr-un magazin de discount: un set ieftin de gantere și o bară. Antrenamentele în șopronul din grădină, alături de toate informațiile despre antrenamentele de forță citite, au schimbat totul. Corpul s-a schimbat, mentalitatea s-a schimbat și, în final, a apărut dragostea pentru mișcare.

Una dintre cele mai bune metode de a căpăta încredere este să începi cu un antrenor. Odată ce ai învățat să execuți corect 5-10 exerciții fundamentale pentru tot corpul (gândește-te la genuflexiuni, fandări, împins și tras), ai tot ce îți trebuie pentru a-ți construi un corp robust.

Soluții simple pentru a începe

Dacă mediul de la sală te intimidează, antrenamentele accesibile de acasă sunt o alternativă excelentă și eficientă din punct de vedere al timpului. Sau poți crește factorul de distracție ieșind afară, poate chiar cu un kettlebell. Beneficiile pentru sănătate sunt și mai mari dacă reușești să convingi și câțiva prieteni să ți se alăture – un studiu Harvard care se desfășoară de peste 80 de ani a subliniat importanța conexiunilor sociale puternice pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Distracția este neprețuită.

E drept că, pe hârtie, combinația optimă de exerciții implică antrenamente de forță regulate, provocări pentru inimă și plămâni de câteva ori pe săptămână și o doză bună de mișcare generală (adică mers pe jos). Însă ideea principală este că orice mișcare este mai bună decât deloc. Combinați-le pe cele două și veți avea doar de câștigat.