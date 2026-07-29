De ce o relație neclară este epuizantă

Situationship-urile, relațiile neclare și fără angajament real, pot afecta puternic mintea și corpul.

Devyn Simone, Expert în Relații la Tinder, explică faptul că incertitudinea din aceste dinamici apasă direct pe sistemul nervos și poate crea un tip de atașament asemănător dependenței. Nu exagerați dacă vă surprindeți recitind mesaje, analizând fiecare anulare de plan sau așteptând un semn; este un tip de stres care se acumulează.

„Creierul nostru tratează literalmente asta ca pe o dependență.”

Lipsa de claritate nu se limitează doar la relație. Ea vă poate muta energia din alte domenii ale vieții către o supraveghere emoțională continuă. Devyn Simone arată că nivelul constant de incertitudine menține sistemul nervos în alertă și afectează starea generală de bine.

„De fapt, acest lucru te poate afecta, în special sistemul tău nervos, deoarece acel nivel de incertitudine îți menține sistemul nervos suprasolicitat.” Magnezen, 60 capsule Cumpără acum

Această stare se manifestă concret: recitiți un text și vă întrebați ce a vrut să spună, întoarceți pe toate părțile o conversație sau rămâneți blocată de o anulare de plan în ultimul moment. Specialista atrage atenția, cum relatează Cosmopolitan, că acest tip de hiperatenție emoțională nu este benefic și poate prelungi o stare care vă consumă fără a oferi siguranță.

Semnul de la trei luni care indică o problemă

Un semn concret de luat în serios apare după trei luni. Dacă și atunci persistă nesiguranța legată de planurile de weekend sau teama de a face planuri de viitor, acesta este un semnal de alarmă important. Practic, după trei luni, ambiguitatea nu mai arată a relaxare, ci mai degrabă a evitare care vă ține pe loc.

În acest punct, multe femei ajung să negocieze cu ele însele. Pot accepta mai puțin decât își doresc, pot merge pe jumătăți de măsură sau pot spune „e ok” când, de fapt, nu este. Devyn Simone descrie aceasta ca pe o formă de auto-trădare, în care faceți compromisuri în speranța că și celălalt este la fel de implicat.

„Îți faci cumva un deserviciu sau te trădezi pe tine însăți, deoarece poate faci lucruri sau ești de acord cu lucruri în speranța că cealaltă persoană este la fel de interesată sau la fel de implicată.”

Dacă doriți să încheiați o astfel de relație, recomandarea ei este să intrați în conversație cu un plan clar. Nu convingeți pe celălalt să se răzgândească, ci spuneți simplu ce simțiți și ce fel de relație vă doriți. Formula propusă este directă și curată: „Caut ceva mai intenționat, iar asta pur și simplu nu funcționează pentru direcția în care vreau să merg.”

„Când intri în conversație, amintește-ți că nu vei încerca să-i convingi să te aleagă pe tine. Dacă sunt suficient de proști să te lase să pleci, fii suficient de inteligentă să pleci.”

Ieșirea dintr-un situationship: pași concreți

Primul pas este claritatea dumneavoastră. Dacă după trei luni încă trăiți cu semne de întrebare despre weekendul următor sau despre viitor, considerați aceasta o informație, nu o problemă pe care trebuie s-o rezolvați.

Al doilea pas este să nu transformați discuția finală într-o negociere. Devyn Simone, Expert în Relații la Tinder, recomandă să vă concentrați pe ce doriți de la o relație și să nu căutați validarea sau alegerea celeilalte persoane.

Pentru vindecare, una dintre metodele indicate de ea este „no contact”. Aceasta înseamnă blocarea persoanei și rezistența la tentația de a-i verifica activitatea pe rețelele sociale. Este o măsură concretă, tocmai pentru că rupe cercul de verificare, așteptare și analiză care menține stresul activ.

Iar după ruptură, sfatul ei cheie este să vă „reversați în voi însevă”. Aceasta înseamnă să vă întoarceți spre lucrurile care vă fac să vă simțiți bine și să vă întăriți relația cu voi însevă. În logica ei, cu cât vă bazați mai mult pe propria relație cu voi, cu atât luați decizii mai bune și faceți mai puține compromisuri pentru a fi alese.

„Cu cât realizezi mai mult că te poți baza pe relația ta cu tine însăți, cu atât vei fi mai puternică să iei decizii inteligente care te susțin pe tine, în loc să faci compromisuri pentru a te diminua pentru a fi aleasă de altcineva.”

„Trebuie să fii foarte atentă și proactivă în a te proteja.”

Și mai spune un lucru pe care merită să-l țineți minte fix în zilele în care vă întrebați dacă nu cereți prea mult: „Toți merităm mai mult. Toți merităm să fim aleși.”