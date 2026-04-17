Furtuni violente au lovit regiunea Middle Tennessee, lăsând zeci de mii de oameni fără electricitate și forțând închiderea mai multor școli. Peste 48.000 de locuințe au rămas pe întuneric după ce vântul puternic a doborât copaci și linii de înaltă tensiune. Situația este în plină desfășurare.

Pene de curent pe scară largă

Principalul impact resimțit de populație a fost întreruperea masivă a alimentării cu energie electrică. Compania Nashville Electric Service (NES) a anunțat că 13.000 de clienți sunt afectați. Dar cea mai gravă situație pare să fie la Middle Tennessee Electric (MTE), unde peste 18.000 de locuințe au rămas fără curent.

Nici Cumberland Electric Membership Corporation (CEMC) nu stă mai bine, cu 11.000 de clienți raportați fără curent. Iar lista continuă cu Duck River Electric Membership Corporation (DREMC), care a înregistrat peste 6.500 de consumatori în aceeași situație.

Cifrele sunt, pe bune, uriașe.

Drumuri blocate și copaci doborâți

Problemele nu s-au oprit aici. În comitatul Robertson, mai mulți copaci au căzut pe autostrada I-24 Vest, în apropierea bornei kilometrice 18, perturbând serios traficul. Tot acolo, pe șoseaua 41 din Greenbrier, au fost semnalate atât arbori doborâți, cât și linii de înaltă tensiune rupte.

Situații similare, cu drumuri blocate de copaci căzuți, au fost raportate și în comitatele Sumner, Montgomery, Cheatham și Dickson, unde echipele de intervenție lucrează pentru a elibera căile de acces.

Școlile și-au închis porțile

V-ați întrebat ce se întâmplă cu elevii în condițiile astea? Ei bine, autoritățile au acționat rapid pentru a asigura siguranța copiilor.

Miercuri, școlile din mai multe districte au rămas complet închise. Vorbim despre Cheatham County Schools, Dickson County Schools, Houston County Schools, Humphreys County Schools și Stewart County Schools.

Alte districte școlare au optat pentru o soluție de compromis, anunțând o întârziere de două ore la începerea cursurilor. Pe această listă se regăsesc Clarksville-Montgomery County School System, Robertson County Schools și Sumner County Schools, unde programul a fost decalat pentru a permite evaluarea pagubelor și curățarea drumurilor.