Influencerița Sharon McMahon, cu 1.2 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost anulată ca vorbitor principal la ceremonia de absolvire a Universității Utah Valley (UVU) din cauza unor îngrijorări legate de siguranță. Decizia vine în urma unui val de critici online, iar McMahon a refuzat onorariul de 65.000 de dolari, cerând ca banii să fie donați unui fond de urgență pentru studenți.

De la invitație la anulare în 11 zile

Totul s-a petrecut incredibil de repede. Pe 1 aprilie, universitatea a anunțat cu mândrie că Sharon McMahon, o fostă profesoară de studii guvernamentale (cunoscută pentru conținutul său politic non-partizan), va fi speakerul principal la ceremonia din 2024. Numai că, pe 12 aprilie, instituția a revenit asupra deciziei, invocând „retorica negativă în creștere” și potențiale riscuri de securitate pentru comunitatea din campus.

Acuzații din ambele extreme politice

Dar de unde a pornit totul, pe bune? Controversa a fost alimentată de critici venite atât din partea activiștilor de extremă dreapta, cât și a celor de extremă stânga. Iar acuzațiile au fost de-a dreptul bizare, variind de la a fi o „liberală” la a fi „pro-genocid” și un „apologet al genocidului”.

O situație de-a dreptul absurdă.

Reacția președintei universității

Într-o declarație oficială, președinta UVU, Astrid Tuminez, a încercat să explice decizia dificilă. Ea a subliniat că siguranța este prioritară și că diviziunea creată a devenit alarmantă. V-ați fi așteptat la o asemenea justificare?

„Vitriolul și comentariile negative… au fost alarmante. La UVU, spunem «toți sunt bineveniți» și aceasta este o valoare pe care o prețuim. Siguranța comunității noastre din campus este o prioritate de top și suntem îngrijorați de diviziunea și potențialul de perturbare pe care această decizie le-a cauzat”, a transmis Tuminez.

„Sunt devastată și am inima frântă”

Sharon McMahon s-a declarat șocată de decizia universității. Ea a respins vehement acuzațiile care i s-au adus, numindu-le „defăimătoare și necinstite”.

„Sunt devastată de această decizie. Am inima frântă”, a spus McMahon. „Sunt un educator în suflet și cred că mesajul meu de implicare civică și discurs respectuos este unul pe care fiecare student trebuie să îl audă.” Ea a adăugat: „Aceste acuzații sunt defăimătoare și necinstite. Nu am aprobat și nu voi aproba niciodată violența sau genocidul.”

McMahon a ținut să-și clarifice și rolul. „Munca mea este să încurajez oamenii să fie curioși, plini de compasiune și gânditori critici. Nu sunt un expert politic și nu susțin candidați sau partide politice.”

Gestul neașteptat cu onorariul de 65.000 de dolari

Și aici lucrurile devin și mai interesante. Deși contractul a fost anulat, Universitatea Utah Valley s-a oferit să-i plătească integral onorariul de 65.000 de dolari. E drept că nu se așteptau la răspunsul ei.

McMahon a refuzat banii. În schimb, a cerut universității să direcționeze întreaga sumă către fondul de urgență pentru studenții UVU, un gest care a fost primit cu admirație de comunitatea sa online.