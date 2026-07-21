Până acum, discuția despre anti-aging se concentra pe retinol. Pe peptide. Pe acizii AHA. Acum, dermatologii și esteticienii au un nou favorit: serurile cu factori de creștere. Ei le plasează în categoria care merită cea mai mare investiție. Aceste seruri țintesc colagenul și elastina, esențiale pentru o piele mai fermă și mai netedă.

Factorii de creștere stimulează fibroblastele. Acestea sunt celulele care produc colagen. Rezultatul? O textură mai bună, fermitate vizibilă și o reducere a liniilor fine și a ridurilor, potrivit dermatologului Heather Rogers. Față de ingredientele deja populare, această categorie promite o reparare mai avansată. Dar și un cost mai mare.

Miza este financiară și estetică. Poți investi sute de dolari într-un singur produs. Specialiștii spun că merită dacă urmărești un rezultat anti-aging vizibil. Nu mai aglomerezi raftul cu multe produse care fac câte puțin. Esteticianul Elizabeth Hand descrie direct rolul lor.

„Sunt cu siguranță o investiție, dar dacă mă întrebi pe ce ar trebui să cheltuiască cineva bani într-o rutină de îngrijire a pielii, aceasta este prima categorie pe care aș face o extravaganță.”

Asta schimbă puțin logica de cumpărare. În loc să împarți bugetul între multe formule anti-aging, pui accentul pe un produs central. Unul ales cu grijă. Recomandarea vine într-o piață unde multe femei folosesc deja retinol, peptide sau acizi, dar caută un pas mai puternic.

Formule variate: de la calmarea roșeții la recuperarea post-proceduri

Uneori, două săptămâni de utilizare zilnică sunt suficiente. Poți vedea efecte clare, precum calmarea inflamației și reducerea roșeții. Aceasta este promisiunea unui ser Plated cu exosomi. Este un exemplu concret despre cât de repede se pot vedea schimbările.

Serurile din această categorie sunt recomandate des și după proceduri dermatologice. Laserul, microneedlingul sau peelingurile chimice sunt situații în care astfel de produse accelerează vindecarea. Nu sunt doar pentru anti-agingul de zi cu zi, ci și pentru recuperarea pielii după intervenții intense.

Unele seruri sunt inspirate de tratamente foarte scumpe din cabinete. Un produs de la Dr. Diamond pornește de la tratamentul său facial „InstaFacial”. Acesta costă 4.500 de dolari. Combină injecții cu plasmă bogată în trombocite, microneedling și laser. Serul încearcă să aducă acasă o parte din logica unui protocol de cabinet, la un preț mult mai mic.

Partea bună este că nu toate opțiunile au prețuri prohibitive. Serul Elastic Skin de la InnBeauty Project este prezentat ca fiind cu 150 de dolari mai ieftin decât multe alte produse similare. Există, așadar, și o intrare mai blândă într-o categorie cunoscută pentru costul ridicat, relatează Cosmopolitan.

Recomandările specialiștilor și protocoalele complete

Heather Rogers, MD, dermatolog, explică mecanismul pe care se bazează aceste formule.

„Factorii de creștere stimulează fibroblastele, celulele responsabile pentru producția de colagen, ducând la îmbunătățirea texturii și fermității pielii și la reducerea liniilor fine și a ridurilor.”

Esteticianul Elizabeth Hand indică și un nume pe care îl consideră reper în categorie.

„BioEffect este etalonul de aur. Chiar dacă toate sunt incredibil de puternice, sunt, de asemenea, foarte bine tolerate chiar și de pielea sensibilă.”

Dendy Engleman, MD, dermatolog, susține ideea unui protocol complet. Ea recomandă sistemul în trei pași Metacine al Dr. Diamond. Rutina include serul bioactiv cu factor de creștere Plasma, serul cu microcolagen Infusion și tratamentul de noapte cu retinoid non-iritant Emulsion. Aceste formule lucrează împreună pentru a susține colagenul și elastina și pentru a îmbunătăți vizibil fermitatea, netezimea și calitatea pielii.

Ce rămâne de cântărit? Prețurile. Bugetul pentru un astfel de ser. Și dacă ești dispusă să pariezi pe un singur produs puternic în loc de mai multe mai accesibile.

Direcția este clară. Serurile cu factori de creștere sunt prezentate ca o investiție importantă în rutina anti-aging. Există formule pentru pielea sensibilă, produse inspirate din tratamente de 4.500 de dolari și variante care promit calmarea roșeții în două săptămâni. Poate e timpul să încerci unul.