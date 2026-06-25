Noile colecții masculine prezentate în Franța pentru primăvara viitoare au un fir comun foarte ușor de tradus în viața reală: haine mai relaxate, dar purtate cu intenție. Adică mai puțin rigid, mai mult aer, culori curate și câteva detalii care schimbă imediat ținuta.

Verdele, albastrul, bejurile luminoase și negrul elegant sunt culorile pe care marile case le-au dus în față pentru sezonul viitor. Iar diferența nu stă doar în nuanțe, ci în felul în care sunt purtate: siluete noi, materiale mate sau lucioase și combinații care fac hainele simple să pară mult mai actuale.

Cea mai ușoară actualizare începe cu trei culori și o croială mai relaxată

Dacă vrei să iei din tendință doar ce chiar poate fi purtat la birou, la ieșiri sau la un eveniment, punctul de start e simplu: un pantalon lejer, un sacou fără aspect rigid și una dintre culorile-cheie. Verdele și albastrul aduc prospețime, bejul luminează ținuta, iar negrul rămâne varianta sigură când vrei ceva mai elegant.

Practic, nu e nevoie de o garderobă nouă. Un pantalon cu o cădere mai bună sau cu talie puțin mai înaltă poate schimba proporțiile unei ținute fără să pară că „a încercat prea mult”. Și exact asta se vede în prezentările mari: confortul nu mai arată neglijent, ci gândit.

Dior a mizat pe contrastul dintre rafinat și uzat

La Dior, prezentarea a avut loc la Conacul Nissim de Camondo din Paris, Franța, iar propunerea a combinat elemente din două lumi sociale diferite. Au apărut smokinguri lejere lângă jachete din denim uzate, cămăși brodate și pantaloni negri eleganți, completate cu broșe supradimensionate, voaluri și poșete.

Pentru garderoba de zi cu zi, ideea utilă de aici nu este să cauți un voal, ci să încerci un contrast controlat. De exemplu, o jachetă din denim mai purtată cu pantaloni negri bine croiți sau o cămașă simplă purtată cu un accesoriu care iese în evidență. O singură piesă mai „prețioasă” lângă una casual poate face ținuta să pară construită, nu aruncată pe fugă.

Dar e bine să păstrezi măsura. Dacă alegi denim cu aspect uzat, restul poate rămâne curat și simplu. Dacă alegi broșă sau geantă, hainele pot rămâne în tonuri neutre.

Saint Laurent readuce negrul, dar într-o formă mai îndrăzneață

Saint Laurent a prezentat colecția în clădirea Bursei de Comerț din Paris, Franța, cu pantaloni cu talie înaltă, jachete cu umeri lați și croieli îndrăznețe, mulate pe corp. Paleta a rămas strânsă: negru, alb și bej.

Aici mesajul pentru viața reală e foarte clar: negrul nu dispare, doar își schimbă forma. Dacă partenerul tău poartă des negru, actualizarea nu trebuie să vină din culoare, ci din croială. Un sacou cu structură mai clară în umeri sau un pantalon care urcă puțin în talie poate arăta mai modern decât un tricou nou cumpărat la întâmplare.

Numai că piesele foarte mulate sau cu umeri foarte puternici nu sunt pentru orice context. Pentru birou, varianta mai purtabilă rămâne combinația bej-negru sau alb-negru, cu linii curate și fără multe accesorii.

Ami Paris și Louis Vuitton fac partea cea mai ușor de copiat

Ami Paris a scos în față piese neconvenționale, iar designerul Alexandre Mattiussi a combinat pantaloni scurți cu sacouri colorate și trench-uri bej, folosind materiale mate sau lucioase pentru a da energie colecției de primăvară-vară. Louis Vuitton a mers și mai departe cu ideea de relaxare și a transformat podiumul într-o plajă, cu ținute lejere, potrivite pentru o zi fără grabă.

Asta înseamnă că partea cea mai ușor de preluat nu este extravaganța, ci mixul dintre comod și bine pus cap la cap. Un trench bej peste piese simple, un sacou într-o culoare clară purtat cu pantaloni scurți bine aleși pentru vacanță sau weekend, ori un joc discret între texturi mate și lucioase poate ridica o ținută fără investiții mari.

Potrivit Observatornews, direcția generală a sezonului viitor merge spre haine masculine mai ușoare, accesorizate neașteptat și scoase din zona clasică prin culoare și finisaj. Pentru tine, asta e partea bună: trendul nu cere reguli complicate, ci doar câteva alegeri mai atente.

Trei idei practice pe care le poți aplica imediat

Prima: începe cu bejul. Este probabil cea mai simplă nuanță din tot ce s-a văzut în Franța, pentru că merge la birou, în weekend și la evenimente de zi. Un trench bej sau un pantalon deschis la culoare pot schimba rapid garderoba fără să pară o mutare riscantă.

A doua: lasă-l să păstreze piesele pe care deja le poartă des, dar schimbă croiala. Un pantalon mai fluid sau o jachetă mai lejeră va arăta mai actual decât încă o cămașă identică cu cele din dulap.

A treia: folosește accesoriile ca accent, nu ca spectacol. Dior a mers pe broșe supradimensionate, voaluri și poșete, dar în viața reală ideea poate fi tradusă printr-o geantă mai bine aleasă sau printr-un singur detaliu care personalizează ținuta. Iar dacă el preferă stilul discret, rămân suficiente resurse în jocul dintre mat și lucios.

Dacă ar fi de luat o singură idee din tot ce s-a văzut la Paris, Franța, aceea este asta: primăvara viitoare nu cere haine complicate, ci piese confortabile care arată mai bine pentru că sunt alese mai bine. Un trench bej, un pantalon negru elegant sau un sacou colorat pot face deja treaba.