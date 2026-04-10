Makeup artistul Jenna Nicole a publicat o fotografie cu Selena Gomez, dezvăluind un look glam, perfect pentru vară. Artista afișează un machiaj plin de nuanțe bronzante, cu accente trandafirii, setând deja tonul pentru sezonul cald, deși suntem abia la jumătatea lunii aprilie.

Machiajul realizat exclusiv cu Rare Beauty

Look-ul Selenei este cald, luminos și pare să fie o tranziție perfectă între primăvară și vară. Pe lângă buzele cremoase, conturate, și obrajii asortați, secretul stă în produsele folosite. Jenna Nicole a dezvăluit că a mizat pe un singur brand.

„Am creat look-ul folosind exclusiv produse Rare Beauty, iar pentru ochi am folosit noua paletă Essential Neutrals Eyeshadow Palette”, a declarat makeup artistul. Aceasta este o paletă ce conține un mix de opt nuanțe (atât mate, cât și metalice) în tonuri neutre, perfecte pentru un efect bronzant.

Valuri lejere și extensii

Și părul Selenei duce totul la un alt nivel, completând perfect atmosfera de vară. Coafura este realizată de hairstilistul Marissa Marino, care a optat pentru niște valuri lejere, clasice pentru un look de plajă.

Până la urmă, nu e chiar o noutate. Doar că, de data aceasta, Marino a adăugat și câțiva centimetri de extensii care se potrivesc perfect cu nuanța părului artistei, transformându-i lobul, pe care în ultima vreme îl purta foarte drept și elegant, într-o coamă bogată și texturată.

Unde purtăm acest look?

Dar, pe bune, te-ai duce cu un astfel de machiaj la plajă, să intri în apă?

Recomandarea este să nu porți acest look la plajă, mai ales dacă ai de gând să intri în ocean sau să transpiri până în punctul în care machiajul s-ar topi. În schimb, pentru un grătar relaxat în curte sau pentru o petrecere pe acoperiș la apus, nu există o inspirație mai bună decât căldura și valurile lejere afișate de Gomez.