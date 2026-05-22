Kyle Mowitz, noul iubit al vedetei de reality TV Kim Zolciak, iese la atac și neagă oficial că ar arunca sume colosale pe stilul de viață extravagant al noii sale partenere. Totul se întâmplă în mijlocul unui divorț extrem de complicat, unde soția lui înstrăinată, Jillian Green, i-a cerut judecătorului să îi blocheze accesul la banii familiei.

And Kroy Biermann was see chatting with Jillian Green… who is the ex-wife of his ex Kim Zolciak's current bf, Kyle Mowitz… Credit: TMZ https://t.co/aGtxl3rTZV pic.twitter.com/eQs42weQUE — Bye Wig Hello Drama (@HousewivesHub) May 12, 2026

Te-ai gândit vreodată cum arată infidelitatea financiară dusă la extrem? Dincolo de dramele de la Hollywood, situația ne arată cât de vulnerabile suntem când nu tragem o linie clară între bugetul comun și noile aventuri romantice, mai ales când la mijloc se presupune că există un fond fiduciar de peste 100 de milioane de dolari.

Povestea nu e tocmai nouă pentru fanii dramelor televizate. Kim Zolciak trece și ea printr-un divorț urât cu fostul jucător NFL Kroy Biermann. Numai că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată când foștii parteneri au început să comunice între ei, Kroy aliindu-se practic cu soția actualului iubit al lui Kim.

Războiul facturilor și luxul pe datorie

Mowitz a decis să nu mai tacă. După ce soția lui a depus documente în instanță susținând că el îi plătește lui Kim chiria, facturile curente și chiar taxele legale pentru propriul ei divorț, bărbatul a întors armele. Așa cum a relatat recent Theblast, Kyle a declarat clar în documentele obținute de jurnaliști că este o acuzație repetată și complet falsă ideea că ar refuza să își susțină familia și copiii în favoarea iubitei.

Dar lucrurile stau chiar invers, susține el. Bărbatul afirmă că, de fapt, Jillian este cea care adună datorii masive pe cardurile de credit, pe care tot el ajunge să le achite. Un exemplu concret adus în discuție de el este o notă de plată recentă de 2.300 de dolari doar pentru o cameră de hotel de lux.

Cifrele vorbesc de la sine.

Alianțe neașteptate între foști

Să fim serioase, nimeni nu vrea să iasă dintr-un divorț cu conturile goale. Jillian Green a cerut instanței ca o parte din bani să fie puși într-un cont escrow, temându-se de cheltuielile lui Kyle cu viitoarea soție potențială, care ar include mașini de lux și vacanțe.

Și cine i-a sărit în ajutor cu dovezi? Chiar fostul soț al lui Kim, Kroy Biermann.

„El m-a sunat pentru că era îngrijorat atât pentru mine, cât și pentru Kyle, că suntem implicați cu ea.” – Jillian Green, soția înstrăinată

Potrivit mărturiilor din instanță, Kroy i-ar fi arătat lui Jillian până și comenzile de Instacart ale lui Kim, achitate cu un card de credit care îi aparținea lui Mowitz. Mai mult, sportivul a acuzat-o pe Kim că are probleme cu jocurile de noroc și că este narcisistă.

Pierderea custodiei și umbrele trecutului

Iar problemele se țin scai de fosta vedetă din „Real Housewives of Atlanta”. Pe lângă drama financiară cu noul iubit, Kim a pierdut recent custodia fizică principală a celor patru copii minori în favoarea lui Kroy, pe motiv că ar fi instabilă (și asta doar după ce a finalizat niște ședințe de terapie impuse de instanță pentru a primi dreptul de a-i vedea o dată la două weekenduri).

Toată această furtună vine la scurt timp după o altă veste tristă pentru ea: decesul lui Lee Najjar, celebrul ei binefăcător din primele sezoane ale show-ului, cunoscut ca „Big Poppa”, care s-a stins din viață la 68 de ani.

Acum, mingea este în terenul judecătorilor, care trebuie să decidă dacă vor emite acel ordin de restricție financiară cerut de Jillian Green. Până la prima înfățișare oficială, rămâne neclar cine va continua să achite legal facturile extravagante ale cuplului Mowitz-Zolciak.