Industria coreeană de skincare a zguduit scena globală a frumuseții în ultimul deceniu, aducând în prim-plan ingrediente inovatoare, texturi jucăușe și formule care pun accent pe o piele sănătoasă și hidratată. De la măștile de buze Laneige la produsele cu mucină de melc de la CosRx, K-beauty a devenit un fenomen. Am analizat zeci de produse și am selectat brandurile care impresionează constant prin inovație și rezultate.

Aestura, favoritul dermatologilor

Dacă ar exista un echivalent coreean pentru branduri precum CeraVe sau La Roche-Posay, Aestura s-ar apropia cel mai mult. Născut din Pacific Pharma (parte din gigantul Amorepacific), brandul se concentrează pe formule pentru piele sensibilă, cu ingrediente blânde și atent echilibrate. Medicul internist dr. Hee Jin Kim, din Fort Lee, New Jersey, explică abordarea lor: „[Aestura] nu se rezumă doar la activi mai puternici, este vorba despre sisteme de livrare, inteligența barierei cutanate și strategii de stratificare care susțin sănătatea colagenului pe termen lung.”

Un exemplu perfect este serul A-Cica365 Soothing Relief Serum pH4.5, o formulă lejeră cu ingrediente derivate din Centella asiatica (cunoscută și ca cica) care calmează iritațiile și susțin bariera pielii. Se absoarbe rapid, fără a lăsa o senzație grea, fiind ideal de stratificat sub alte produse.

Inovație și texturi surprinzătoare

Te-ai gândit vreodată de ce produsele coreene au texturi atât de plăcute? Belif, un brand deținut de LG Beauty, oferă un răspuns cu noul Aqua Bomb Frozen Cream. Gândește-te la crema lor clasică, dar cu un twist răcoritor. Conține capsule „înghețate” care se sparg la masaj, eliberând un val de hidratare. Dr. Jane Yoo, dermatolog din New York, confirmă că „este formulat pentru a oferi o hidratare intensă fără a încărca tenul.”

Iar Dr.Althea vine cu o inovație de ambalaj care rezolvă o problemă veche. Balsamul demachiant Pure Grinding Cleansing Balm, câștigător al premiului Best of Beauty în 2025, nu se ia cu spatula dintr-un borcan. În schimb, produsul este dispensat printr-un mecanism ingenios de măcinare, care păstrează formula proaspătă și face tot procesul mult mai curat. Hai să fim serioși, e genial.

Și dacă vorbim de inovație, trebuie să menționăm masca de noapte de la Medicube, Collagen Night Wrapping Mask, care a devenit virală pe TikTok. Formula creează o peliculă flexibilă pe piele, ca un strat protector, permițând ingredientelor să acționeze peste noapte. Dimineața, pur și simplu o dezlipești.

Puterea ingredientelor tradiționale

Beauty of Joseon se inspiră din istorie, mai exact din ritualurile de îngrijire ale aristocrației din timpul dinastiei Joseon. Brandul combină hanbang – medicina tradițională pe bază de plante – cu ingrediente moderne. Serul lor emblematic, Glow Serum, folosește propolis pentru strălucire și niacinamidă pentru a calma roșeața și a susține bariera pielii.

Un alt brand care mizează pe transparență este I’m From. Fiecare formulă se concentrează pe un singur ingredient erou, iar brandul îți spune exact de unde provine acesta: pelin din Ganghwa, smochine din Yeongam sau orez din Yeoju. Sarah Chung Park, creatoarea K-Beauty World la Ulta Beauty, laudă masca lor „Rice Glow Peel-Off [care] exfoliază delicat și îndepărtează impuritățile, menținând în același timp hidratarea.”

Soluții directe pentru probleme comune

CosRx este, până la urmă, brandul fără brizbrizuri. Numele său provine din „cosmetics” + „Rx”, ceea ce spune totul despre misiunea lor: formule directe, orientate spre rezultate. Ei au transformat mucina de melc într-un ingredient-vedetă, cunoscut pentru hidratare profundă. Iar plasturii lor pentru ochi, Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch, infuzați cu peptide și colagen, atenuează aspectul liniilor fine și hidratează rapid zona de sub ochi.

Când pielea o ia razna, mulți descoperă Illiyoon. Dermatologul dr. Joyce Park, din Washington, a declarat că folosește cremele Illiyoon în fiecare seară. Produsul lor de bază, Ceramide Ato Concentrate Cream, este plin de ceramide încapsulate care fortifică pielea și blochează umiditatea.

Până la urmă, cum spunea redactorul-șef de la Allure, „nimeni nu reușește să ofere elasticitate [pielii] precum coreenii.”

Și Laneige confirmă acest lucru. Deși populare printre adolescenți, formulele lor sunt extrem de sofisticate. Crema Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer folosește o formă micro-sized de acid hialuronic care se absoarbe rapid. Dr. Yoo adaugă: „Oferă hidratare într-un mod care face pielea să pară mai netedă și mai odihnită, plus că se așază frumos sub SPF sau machiaj.” Iar un tester al uleiului demachiant de la Ma:nyo, un alt favorit al publicului, a concluzionat simplu: „Curățarea cu ulei timp de câteva minute în fiecare seară mi-a transformat pielea din bună în excelentă.”