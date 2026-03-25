Retailerul american Ulta Beauty face o mutare majoră pe piața de hair care, anunțând lansarea a 13 branduri noi din Coreea de Sud. Șase dintre acestea, inclusiv Narka, La’dor și Lilyeve, vor ajunge pe rafturile a peste 600 de magazine fizice începând din aprilie. Restul vor fi disponibile inițial exclusiv pe platforma online a companiei.

O mișcare strategică pe o piață în plină expansiune

Miza este uriașă. În timp ce piața de skin care a fost deja cucerită de produsele coreene, segmentul de hair care abia acum începe să prindă viteză la nivel internațional. Sarah Chung Park, fondatoarea și CEO-ul Landing International, un furnizor pentru această lansare, subliniază momentul perfect ales. „În cazul produselor de îngrijire a pielii, SUA a rămas puțin în urmă în aducerea [la retail] a tuturor brandurilor virale, dar la îngrijirea părului, ne mișcăm cu adevărat în același ritm cu ceea ce se întâmplă în Coreea”, a explicat ea. Cifrele confirmă acest trend. La Olive Young, cel mai mare retailer de beauty din Coreea, achizițiile de produse de păr făcute de turiști au crescut cu 212% în 2023 față de anul precedent.

Inovație și formule unice

Iar inovația pare să fie cuvântul de ordine. Brandurile selectate pentru a intra în magazinele fizice Ulta (Narka, Lilyeve, La’dor, Healing Bird, Refilled și Growus) au prețuri sub 40 de dolari și se concentrează pe ingrediente și formate inedite. V-ați gândit vreodată la șampon uscat sub formă de jeleu sau la seruri pentru scalp cu aplicatoare cu perie? Exact asta aduc pe piață. „La Ulta, vor exista inovații de formulă care nu sunt disponibile la brandurile americane; produse care tratează scalpul ca pe o extensie a pielii și multă inovație în ceea ce privește ambalajele”, a adăugat Chung Park. E drept că performanța acestor mărci este impresionantă. În medie, ele înregistrează o creștere de aproximativ 150% de la an la an, iar Lilyeve a explodat, ajungând la vânzări de 30 de milioane de dolari în 2023, de la 8,6 milioane în anul anterior.

Recomandari Secretele K-beauty 17 branduri de skincare care chiar funcționează

Marketplace-ul online, un teren de testare

Cum vine asta, mai exact, cu împărțirea brandurilor între online și offline? Shianna Davey, vicepreședintele departamentului de hair care la Ulta, explică strategia. Platforma online a retailerului, Ulta Beauty Marketplace, funcționează ca un incubator pentru mărci mai noi, precum Truezyme, 8grow, Dryope, Hair+, Kundal și Elizavecca. „Este un teren de testare excelent”, spune Davey. „Este o altă extensie pentru clientul Ulta, iar dacă obținem rezultate bune [pentru un produs], avem posibilitatea de a-l aduce mai adânc în sistemul nostru, prin magazine sau prin mai multe plasări omnicanal.”

O strategie inteligentă, pe bune.

K-beauty nu mai este o simplă noutate

Dar K-beauty nu mai este de mult un secret pentru cunoscători. Fenomenul a depășit granițele nișei și a devenit o forță pe piața globală de beauty, cu vânzări de 2,4 miliarde de dolari în SUA în 2023 (o creștere de 46,7% față de anul precedent). „K-beauty a depășit statutul de noutate. Inițial, am văzut un client mai tânăr care dorea să vină și să descopere cele mai noi tendințe pe care le-a văzut pe rețelele sociale, dar acum K-beauty rezonează cu toate grupele de vârstă. Este un motor constant al interesului clienților și abia am început în categoria [K-hair care]”, a confirmat Shianna Davey. Concurența este și ea pe fază. Sephora a listat deja branduri precum Unove și se pregătește să aducă Dr. Groot, un nume deja popular pe TikTok Shop.

Recomandari Clöud Café aduce cafeaua cu colagen în 400 de magazine Ulta Beauty

Diferențierea este cheia, mai ales că piața de skin care dă semne de saturație. „Există atât de multă diferențiere între produse, în timp ce la skin care există acum o oarecare saturație cu produse care sunt foarte asemănătoare”, punctează Chung Park. Un fapt puțin cunoscut susține această idee: conform datelor din 2023 de la Oficiul Coreean de Proprietate Intelectuală, Coreea de Sud deține peste 40% din toate brevetele pentru cosmetice împotriva căderii părului depuse la nivel global în ultimele două decenii. Ulta pare hotărâtă să capitalizeze acest val de inovație, iar Davey încheie pe un ton categoric: „Nu ne oprim – testăm de toate”.