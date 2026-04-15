Un incendiu a izbucnit peste noapte la centrul de convenții din Orlando, chiar înaintea startului show-ului pentru consumatori Ulta Beauty World, programat să înceapă joi. Pompierii din Orange County, Florida, au intervenit la fața locului în jurul orei 3 dimineața, miercuri, după ce focul a pornit de la un stand aflat pe podeaua principală a convenției.

Incendiu în toiul nopții

Potrivit oficialilor, incendiul a fost stins de sistemul de sprinklere al clădirii. Intervenția rapidă a limitat pagubele, dar nu le-a eliminat complet. Cel puțin un stand a suferit daune provocate de foc, în timp ce mai multe altele au fost afectate de apă.

Iar acum, marea întrebare este dacă daunele provocate de incendiu și de sistemul de sprinklere vor împiedica deschiderea evenimentului, programată pentru joi.

Brandul K-beauty afectat

E drept că autoritățile nu au comunicat oficial ce standuri au fost avariate. Numai că informațiile apărute pe TikTok indică faptul că brandul de K-beauty Cosrx ar fi suferit daune în urma incendiului.

Viitorul evenimentului este acum incert.

Soarta a 3.000 de participanți, în aer

Ulta Beauty World este un show de o zi dedicat consumatorilor, lansat în 2025, iar retailerul se așteaptă la aproximativ 3.000 de participanți. Mulți dintre aceștia au călătorit special la Orlando pentru acest eveniment, care este renumit pentru punga cu produse gratuite („swag bag”) oferită la intrare. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când un astfel de eveniment este anulat în ultimul moment?

Dar lucrurile sunt mai complexe. Evenimentul pentru consumatori este programat strategic să aibă loc imediat după conferința de lungă durată a Ulta Beauty, Field Leadership Conference (cunoscută în industrie drept FLC). Până la urmă, nu e un eveniment oarecare, ci unul care reunește liderii de brand și managerii de magazine ai companiei pentru sesiuni de educație și networking. Reprezentanții Ulta Beauty au fost contactați pentru un comentariu, însă nu au oferit un răspuns imediat.