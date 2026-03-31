O imagine cu scutece de bebeluși marca Gucci, la un preț de 50.000 de rupii indiene, a explodat pe rețelele de socializare în ultimele zile. Postarea a devenit rapid virală, stârnind un val de reacții, de la amuzament la indignare profundă față de opulența unui astfel de produs. Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit.
Val de reacții pe internet
Imaginea, care prezintă un pachet de scutece cu monograma clasică Gucci, a fost distribuită masiv pe platforme precum Instagram și Twitter. Prețul afișat, 50.000 de rupii indiene (echivalentul a circa 2.800 de lei), a fost principalul catalizator al discuțiilor. Mulți utilizatori s-au arătat șocați de idee, în timp ce alții au făcut glume pe seama celor care ar fi dispuși să plătească o asemenea sumă pentru un produs de unică folosință.
Pe bune, v-ați gândit vreodată cine ar cumpăra așa ceva? Comentariile au curs lanț, unii criticând consumerismul exacerbat, iar alții apărând, în glumă, dreptul fiecărui bebeluș de a fi „fashionable”. Cert e că postarea a adunat zeci de mii de interacțiuni în doar câteva ore.
Adevărul din spatele imaginii
După cum mulți au bănuit, povestea este complet falsă. Gucci nu a lansat și nici nu are în plan să lanseze o linie de scutece de lux. O verificare rapidă pe site-ul oficial al brandului sau în cataloagele de produse confirmă absența totală a unui astfel de articol. Imaginea care a circulat online este, de fapt, o creație digitală.
Cel mai probabil, este vorba despre o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale sau o lucrare de grafică realizată de un artist digital, menită să fie o satiră la adresa culturii brandurilor de lux.
Deci, nu, nu veți găsi așa ceva în magazine.
De ce a fost atât de credibilă farsa
Și totuși, de ce au crezut atât de mulți oameni că știrea ar putea fi reală? Răspunsul este destul de simplu: se potrivește perfect cu imaginea pe care o au brandurile de lux, care nu de puține ori lansează produse bizare la prețuri exorbitante. De la cărămizi cu logo Supreme la agrafe de birou Prada, piața de lux ne-a obișnuit cu excentricități.
Iar acest context face ca o știre despre scutece de designer să pară plauzibilă pentru publicul larg. Faptul că imaginea era foarte bine realizată a contribuit, fireste, la credibilitatea ei. Într-o lume în care casele de modă vând obiecte banale la prețuri de sute de euro, niște scutece de firmă nu mai par, la prima vedere, o idee chiar atât de ieșită din comun.