Kelly Brook a adus pur și simplu soarele în platoul emisiunii Loose Women luni, demonstrând încă o dată că stilul personal nu are absolut nicio legătură cu vârsta de pe buletin. La 46 de ani, fostul model a atras toate privirile într-o rochie bodycon spectaculoasă, de un albastru azur vibrant, acoperită în întregime cu un imprimeu cu maci.

Dincolo de o simplă rochie

Dar de ce ne fascinează atât de mult o ținută de televiziune? Pentru că, trăim într-o societate care încă ne mai șoptește că după 40 de ani ar cam trebui să trecem la haine largi și să ne ascundem formele. Gândește-te la câte haine ai lăsat pe umeraș în cabină doar pentru că ți-ai spus că nu mai sunt de tine. Iar aici intervine exemplul lui Kelly, care sparge acest tipar și ne arată că o rochie mulată poate fi purtată cu o atitudine asumată.

Rochia maxi, cu mâneci evazate și un strat inferior care flatează silueta, este creația brandului Never Fully Dressed. Cunoscută sub numele de „Blue Poppy Aria Mesh Dress”, piesa a fost un succes uriaș de vânzări încă de la lansare, așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, și s-a epuizat rapid. Numai că brandul oferă alternative similare online, perfecte dacă vrei să integrezi imprimeurile florale în garderoba ta.

Acceptarea propriului corp

Și totuși, secretul nu stă doar în croiala hainelor. Fostul star din Big Breakfast și-a construit în ultimii ani o comunitate solidă de femei tocmai pentru că promovează sinceritatea. Vedeta a explicat că, în tinerețe, simțea mereu că trupul ei este constant judecat sub lumina reflectoarelor.

„Am trăit în corpul meu prin atâtea etape diferite, personal și profesional, și am învățat că încrederea nu vine din încercarea de a te potrivi unui tipar, ci din a te simți confortabil în propria piele. Acum, pentru mine, încrederea în propriul corp înseamnă acceptare și bunătate.” – Kelly Brook, Model și Prezentatoare TV

Imaginează-ți cum ar fi să te privești în oglindă cu aceeași blândețe. Ea a adăugat că modele uimitoare precum Jennifer Lopez, Salma Hayek și Jennifer Aniston au redefinit complet modul în care arată femeile la 50 de ani.

Timpul în doi contează enorm

Iar liniștea interioară vine direct din echilibrul de acasă. Căsătorită din 2022 cu Jeremy Parisi, Kelly a dezvăluit că secretul relației lor stă în timpul de calitate petrecut împreună, departe de ecrane și notificări.

„Avem cine la lumina lumânărilor în majoritatea serilor. Ne place să aprindem lumânările, să stăm față în față și să mâncăm și să vorbim, fără telefoane în cameră.” – Kelly Brook, Model și Prezentatoare TV

