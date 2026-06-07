Katherine Schwarzenegger tocmai a împărtășit câteva imagini adorabile cu băiețelul ei de un an, Ford. Și, dincolo de părul lui blond-roșcat care crește văzând cu ochii, autoarea a recunoscut deschis că se află în faza de mămică lipicioasă.

Știm cu toate că viața de mamă cu trei copii mici și un adolescent dintr-o căsnicie anterioară a partenerului nu este mereu o reclamă la revistă. Gândește-te puțin la presiunea de a jongla cu toate aceste roluri. Faptul că o vedetă recunoaște public că a apelat la un coach pentru familii vitrege și la consiliere de cuplu înainte de nuntă ne arată că nimeni nu are rețeta perfectă de la început.

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Faza de bebeluș lipicios

Katherine și starul din Gardienii Galaxiei s-au căsătorit în 2019, după ce au început să iasă împreună în 2018. Au fost cuplați chiar de mama ei, Maria Shriver. Acum, ei navighează viața cu micuțul Ford, născut în noiembrie 2025, dar și cu fetițele lor, Lyla de cinci ani și Eloise de trei ani. La aceștia se adaugă Jack, băiatul de 13 ani al lui Chris din fosta căsnicie cu actrița Anna Faris.

Într-o postare recentă pe Instagram, Katherine a arătat cum micuțul o urmează peste tot. A publicat imagini cu el stând pe șoldul ei sau plimbându-se prin casă.

„Sunt în era mea de bebeluș Velcro și o ador.” – Katherine Schwarzenegger, autoare

Iar fanii au reacționat imediat cu mesaje de susținere.

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Munca din spatele unei familii fericite

Dar lucrurile nu se așază mereu de la sine. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, cuplul a luat măsuri concrete pentru a construi o fundație solidă. Katherine a vorbit deschis în podcastul Parenting & You With Dr. Shefali despre cum a ajutat-o un specialist în parenting pentru familii reconstituite.

„A fost incredibil de util pentru mine și, și doar pentru a-mi înțelege rolul de părinte vitreg. Parentingul vitreg, la fel ca parentingul, nu are niciun manual. Pentru că am avantajul de a fi în ambele roluri. Parentingul vitreg este foarte confuz pentru că nu ești un părinte, nu ești o bonă, nu ești o asistentă. Ai responsabilități în toate aceste domenii, dar nu ești niciuna dintre ele.” – Katherine Schwarzenegger, autoare

Cine nu s-ar simți copleșit într-o astfel de situație?

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Regula de aur înainte de nuntă

Și Chris a confirmat că au muncit mult la relația lor. Actorul a povestit în podcastul Literally! With Rob Lowe că au urmat șase ședințe de consiliere premaritală catolică la biserica St. Monica. Acolo au discutat absolut totul, de la cum vor sărbători Crăciunul până la alte detalii sensibile.

„Sunt ca 300 de potențiale mine terestre și le poți dezamorsa dinainte. Și în felul acesta, dacă aveți o problemă, vorbiți despre ea și o rezolvați. Dacă sunteți de acord, mergeți mai departe. Dar dacă sunt lucruri asupra cărora nu sunteți de acord, discutați și faceți muncă necesară pentru a înțelege de ce porniți de la această convingere?” – Chris Pratt, actor

Tot acest efort de a comunica deschis pare să dea roade pentru familia care își împarte timpul între Montecito și Pacific Palisades. Următorul lor test major va fi mutarea în noua casă pe care o construiesc acum în Brentwood, o provocare logistică uriașă pentru orice cuplu cu o familie atât de numeroasă.