Pentru bebelușii prea mici să fie vaccinați și pentru persoanele imunodeprimate, revenirea rujeolei nu este o discuție abstractă.

Această creștere pune presiune pe statutul de eliminare a bolii, obținut de SUA în anul 2000 și amenințat acum de transmiterea continuă.

Pentru o familie, cifra cea mai importantă este alta: pentru ca virusul să nu se răspândească într-o comunitate, cel puțin 95% dintre oameni trebuie să fie vaccinați. În 33 de state, rata de vaccinare cu două doze de vaccin ROR a coborât de la aproximativ 94% înainte de pandemia COVID-19 la circa 91% după, sub pragul necesar protecției colective.

Istoria focarelor se vede și în statutul vaccinal al celor îmbolnăviți. Majoritatea persoanelor cu rujeolă confirmată sunt nevaccinate sau au statutul vaccinal necunoscut, iar mai puțin de 10% primiseră cel puțin o doză de vaccin ROR, potrivit Sciencenews.

Copiii sunt în centrul problemei, dar rujeola afectează toate vârstele

Distribuția pe vârste arată de ce epidemiologii vorbesc despre o problemă mai veche, nu despre un accident de moment. 20% dintre cazuri sunt la copii sub 5 ani, 50% la tineri între 5 și 19 ani, iar 30% la adulți de peste 20 de ani.

William Moss, epidemiolog specializat în boli infecțioase la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a explicat pentru Science News că răspândirea pe mai multe grupe de vârstă arată o slăbiciune veche în acoperirea vaccinală.

Așadar, nu este vorba doar despre copii foarte mici, ci despre comunități întregi în care protecția a scăzut suficient încât virusul să circule iar. Iar asta se simte rapid în jurul celor mai vulnerabili, tocmai fiindcă ei depind de protecția grupului.

Focare majore au apărut în Carolina de Sud și Utah

Focare majore au fost raportate în Carolina de Sud și Utah. Alte 40 de state, plus New York City și Washington, D.C., au înregistrat de asemenea cazuri, semn că problema nu mai stă într-un singur colț al țării.

Moss spune că riscul pierderii statutului de eliminare este deja serios, iar miza este legată de durata transmiterii.

„Aș fi șocat dacă nu ne-am pierde statutul de eliminare. […] Ceea ce înseamnă [pierderea acestui statut] este că a existat transmitere endemică a virusului rujeolic timp de 12 luni sau mai mult.”

Pentru cine citește din afara SUA, comparația regională spune multe. La scară globală, cel mai mare focar din acest an a fost în Bangladesh, cu aproape 50.000 de cazuri confirmate.

Scăderea vaccinării este suficientă pentru a crea breșe

Înainte de introducerea vaccinului, în 1963, rujeola era o boală comună a copilăriei. Prin urmare, discuția de acum nu vizează o boală nouă, ci revenirea uneia care fusese ținută în frâu zeci de ani.

William Moss leagă focarele și de felul în care a fost erodată încrederea în vaccinare și în sănătatea publică.

„Cel mai important lucru pentru mine în ultimul an și jumătate a fost retragerea Statelor Unite din sprijinirea multor eforturi globale de sănătate publică, inclusiv imunizarea. Retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății și retragerea unor sume uriașe de finanțare. […] Aici, în Statele Unite, subminarea încrederii în vaccinuri pe care am văzut-o în timpul administrației actuale se manifestă în aceste focare de rujeolă.”

În același timp, el nu vorbește despre o prăbușire totală a vaccinării. Pentru părinții care încearcă să se orienteze printre mesaje contradictorii, nuanța aceasta contează.

„În general, părinții din Statele Unite recunosc valoarea vaccinărilor, inclusiv a vaccinurilor antirujeolice. A existat o scădere de câteva puncte procentuale în acoperirea vaccinării antirujeolice în rândul copiilor de grădiniță, dar este încă destul de ridicată. Nu cred că vom vedea o scădere cu adevărat dramatică. Cred că majoritatea părinților sunt în favoarea vaccinării.”

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA este așteptat să raporteze cifre similare în actualizarea de vineri.