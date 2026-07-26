50 de ani de brand au fost marcați de Regina Letizia a Spaniei într-o apariție care continuă aceeași direcție văzută și în ultimele ei ieșiri: susținerea modei spaniole prin piese purtabile, nu doar ceremoniale. De data aceasta, centrul ținutei a fost o rochie midi pastelată semnată de Adolfo Domínguez.

Vineri, la sediul brandului Adolfo Domínguez, regina a participat la aniversarea de 50 de ani a designerului și a ales exact tipul de siluetă care funcționează ușor și în garderoba de zi cu zi: lungime midi, decolteu în V, talie marcată prin detalii încrețite și un model geometric în nuanțe pastelate.

Alegerea spune clar unde pune accentul. Letizia își întărește statutul de promotor al modei locale tocmai prin astfel de apariții repetate, în care numele unei case spaniole este pus lângă piese ușor de tradus în viața reală. Aici intră și accesoriile: o geantă de mână din piele maro de la Adolfo Domínguez, sandale slingback din piele texturată de la Massimo Dutti și cercei din aur cu diamante de la Gold and Roses.

Mixul acesta este partea care merită reținută și pentru tine. Rochia are suficient desen cât să țină loc de piesă principală, iar restul rămâne curat și cald cromatic: maro în geantă, textură discretă la sandale, bijuterii fine. Potrivit Harpersbazaar, exact această combinație susține ideea care o urmărește pe regină de câteva săptămâni: o eleganță de vară construită din branduri spaniole, inclusiv unele mass-market.

Regina Letizia alege Adolfo Domínguez la evenimente cheie

Aparițiile recente merg în aceeași direcție. Într-o întâlnire cu studenți la Palatul Zarzuela din Madrid, regina a purtat o rochie maxi neagră fără mâneci, cu broderie albă, pe care a dus-o spre o zonă mai relaxată cu espadrile cu talpă ortopedică. Iar la finala Cupei Mondiale din New Jersey, unde a fost alături de Regele Felipe al VI-lea și de fiicele lor, Prințesa Leonor și Infanta Sofía, a ales tot Adolfo Domínguez: o rochie midi roșie, structurată, cu mâneci tip capă.

La meci, întreaga familie regală a Spaniei și-a coordonat cromatic ținutele pentru a reprezenta culorile drapelului spaniol. Astfel, aparițiile ei recente par legate între ele prin ideea de reprezentare publică și susținere a industriei naționale.

Cum iei partea purtabilă din look-ul ei

Dacă vrei să împrumuți ceva din formula Letiziei fără să copiezi o ținută regală, cheia e proporția. O rochie midi cu talia ușor marcată și un decolteu în V îți dă deja linia principală. Apoi păstrezi accesoriile într-o familie cromatică unitară: o geantă maro, sandale slingback sau espadrile și bijuterii delicate.

Mai este util și contrastul dintre aparițiile ei recente. Pentru o zi în care vrei ceva mai soft, funcționează modelul geometric pastelat. Pentru seară sau un eveniment mai apăsat, roșul structurat schimbă imediat registrul. Iar dacă ai o rochie simplă, neagră, fără mâneci, o pereche de espadrile cu talpă ortopedică o coboară imediat într-o zonă de vară, purtabilă.