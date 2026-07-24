Linia rămâne curată, iar cifra spune mult. Exporturile au reprezentat 56% din venituri. Brandul împlinește 75 de ani în 2024, dar miza depășește aniversarea. Este felul în care convinge femeile să investească în piese purtabile, nu în trenduri care dispar repede.

În iunie, la Shanghai, brandul italian a marcat momentul. A prezentat colecția resort 2027 și a deschis expoziția aniversară „The Max!” la Long Museum West Bund. Promisiunea este un croi clasic. O garderobă cu viață lungă. Haine pentru femei care joacă multe roluri într-o singură zi.

Asta contează și pentru tine, chiar dacă nu cumperi lux în fiecare sezon. Max Mara apără o idee concretă: o piesă bine aleasă poate funcționa ca o armură calmă. Un palton bun. O jachetă corectă. O siluetă care stă bine pe corp. Verdict de croi: forță fără zgomot.

Max Mara crede că hainele dau încredere în sine

Maria Giulia Prezioso Maramotti, membră în consiliul de administrație, leagă direct haina de încrederea de sine.

„Poate un palton să ne facă să ne simțim mai încrezătoare, mai puternice, mai pregătite să ne lăsăm amprenta asupra lumii? La Max Mara, credem că da. Ajutăm femeile să creadă în ele însele, să-și recunoască propria natură remarcabilă: ieșită din comun, excepțională, pentru că sunt capabile să inoveze, să crească și să aibă un impact, fără a se strădui într-o căutare imposibilă a perfecțiunii.” -45% Pantaloni slim fit trei sferturi cu talie medie - Negru Cumpără acum

Într-o piață a modei foarte rapide, brandul merge exact în direcția opusă. Nu promite noutate cu orice preț. Își consolidează locul de simbol al eleganței atemporale. Este acel „power dressing” pe care îl caută femeile când vor să pară stăpâne pe situație, fără să simtă că poartă un costum de scenă.

De fapt, Ian Griffiths, directorul de creație, spune că hainele sunt exact asta: recuzită pentru scenă. El s-a alăturat companiei în 1987 și a devenit designerul principal în 2005. A fost primul al cărui nume a fost asociat public cu brandul. Până atunci, Max Mara lucrase cu nume ca Karl Lagerfeld, Domenico Dolce și Stefano Gabbana. Dar fără să-i pună în față. Brandul a rămas personajul principal.

„Lumea este o scenă globală, cu atât mai mult acum decât în anii ’80, iar femeile au nevoie de haine care să le permită să performeze. Noi le oferim acestora un fel de recuzită și costume pentru ca ele să-și poată juca rolurile.”

Griffiths descrie și transformarea clientei Max Mara. Explicația sa arată de ce casa insistă pe varietate, nu doar pe uniforma elegantă. Cum relatează Wwd, clienta de azi nu mai este „soția medicului local sau a avocatului local”. Acum este ea însăși medic sau avocat. Sau, posibil, președinta unui trust medical, ministrul sănătății sau un judecător la Înalta Curte.

„Hainele reale pentru femei reale continuă să fie o formulă câștigătoare.”

Formula aceasta se vede și în dimensiunea grupului. Max Mara Fashion Group rămâne o afacere de familie, cu aproximativ 6.000 de angajați. Are 2.300 de magazine în peste 100 de țări. Sub aceeași umbrelă intră Sportmax, Weekend Max Mara, Max&Co și Marina Rinaldi.

Iar semnul cel mai simplu că loialitatea funcționează rămâne paltonul Teddy. Modelul a împlinit 10 ani în 2023. Compania a anunțat atunci că vânduse deja 90.000 de bucăți. Cifra arată că o piesă iconică poate rămâne relevantă zece ani, într-o industrie care schimbă obsesiv centrul atenției.

Semnul că o piesă chiar lucrează pentru tine

Dacă iei ceva util din povestea asta, nu e neapărat numele de pe etichetă. E criteriul. O piesă merită când te ajută să intri mai sigură într-o sală, într-o întâlnire sau într-o zi aglomerată. Max Mara își construiește reputația exact pe această idee: haine pentru viața reală, pentru femei care muncesc, decid și se expun.

Mai e un indiciu bun. Brandul nu se sprijină pe apariții de covor roșu sau pe plasări de produs. Printre clientele cunoscute se numără Nancy Pelosi, Catherine, Prințesa de Wales, Kate Winslet, Angelina Jolie, Julia Roberts și Taylor Swift. Ele poartă hainele în contexte reale. Asta întărește ideea de garderobă folosită, nu doar fotografiată.

Luigi Maramotti, președintele Max Mara Fashion Group, a legat brandul de o comunitate de valori. El spune că, pentru companie, aceasta a fost „întotdeauna o misiune culturală profundă”. Împreună cu clientele, a construit „o comunitate vastă, legată de un sistem de valori comun și de viziunea unei lumi în evoluție”, unde femeile sunt „pe deplin libere să-și exprime talentul și personalitatea”.

Brandul a fost fondat în 1951 de Achille Maramotti. Este cunoscut pentru paltoanele sale de lux, inclusiv modelele 101801 și Teddy Bear. Un palton corect, purtat peste o rochie simplă, de jerseu, te scoate din orice încurcătură vestimentară de dimineață.