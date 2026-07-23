Până nu demult, un CV corect scris și trimis la mai multe anunțuri putea aduce măcar o discuție. Acum, condițiile s-au schimbat: într-o piață a muncii mai aglomerată, CV-ul trece mai întâi printr-un filtru automat, apoi printr-o privire umană care durează, în medie, doar 7,4 secunde.

7,4 secunde este timpul mediu pe care un recrutor îl alocă unui CV înainte de prima decizie, potrivit unui studiu cu tehnologie eye-tracking realizat de Ladders Inc. Asta înseamnă că documentul nu mai funcționează ca o poveste completă despre dumneavoastră, ci ca o pagină ce trebuie să livreze rapid esențialul.

Miza este simplă: puteți avea experiența potrivită și totuși să nu ajungeți la interviu dacă informația importantă nu sare imediat în ochi sau dacă lipsesc termenii căutați de sistemele automate. Pentru multe aplicații de pe eJobs, BestJobs sau LinkedIn, primul „cititor” nu este un om, ci un ATS, adică un sistem de filtrare automată ce caută cuvinte-cheie din anunț. Dacă CV-ul nu le conține, riscați să rămână invizibil.

Competiția s-a strâns mult. În T1 2026, numărul de anunțuri active pe OLX Locuri de Muncă a scăzut cu 43% față de T1 2025, în timp ce numărul de aplicări a crescut cu 10%. Concret, un anunț primește acum în medie 63,7 aplicări, față de 32,8 cu un an înainte. Concurența aproape s-a dublat.

În acest context, trimiterea aceluiași CV peste tot este o greșeală costisitoare. Lipsa de personalizare este considerată cea mai frecventă eroare de 62% dintre managerii de angajare, conform ResumeNow. Dacă anunțul cere anumite competențe, formulări sau responsabilități, ele trebuie să se regăsească și în CV, în aceeași limbă a postului, nu ascunse în descrieri vagi.

Ce trebuie să vadă rapid un recrutor

Structura contează mai mult decât pare, pentru că scanarea se face pe zone-cheie, nu frază cu frază. Datele de la Resume Templates și HIGH5 arată că 73% dintre managerii de angajare resping candidați din cauza formatării slabe. Un CV încărcat, dezordonat sau greu de parcurs poate pierde cursa înainte să conteze experiența.

Elementele care trebuie să fie ușor de găsit sunt numele, compania și funcția actuală, datele de angajare, compania și funcția anterioară și studiile. Sursa le enumeră ca repere care trebuie văzute rapid, chiar dacă nu clarifică explicit dacă aceasta este și ordinea exactă identificată de studiul Ladders Inc. Pentru dumneavoastră, partea utilă este alta: aceste informații nu trebuie îngropate în blocuri lungi de text, pentru că ele ajută recrutorul să înțeleagă în câteva secunde cine sunteți și unde vă aflați acum profesional.

Dacă doriți ca CV-ul să pară relevant imediat, nu lăsați experiența doar la nivel de listă de sarcini. CV-urile care includ rezultate cuantificate au o șansă cu 40% mai mare să genereze un interviu, conform Fast Company. Pe de altă parte, 44% dintre managerii de angajare resping candidații când lipsesc realizările măsurabile. Diferența dintre „am coordonat proiecte” și o formulare cu rezultat clar poate fi ceea ce vă aduce la interviu.

De aceea, când vă recitiți CV-ul, întrebarea bună nu este dacă „sună profesionist”, ci dacă fiecare experiență spune ce ați obținut. În piața actuală, o formulare generală cere răbdare de la un recrutor care nu o mai are.

Potrivit Start-up, majoritatea aplicațiilor de pe marile platforme de joburi trec mai întâi prin filtre ATS care caută cuvinte-cheie din anunț. Asta schimbă și felul în care vă adaptați CV-ul când doriți o promovare sau o reconversie: termenii folosiți de angajator în descrierea rolului trebuie să apară limpede în document, altfel șansa de a fi selectat scade înainte de evaluarea umană.

Ce vă scoate din joc mai repede decât lipsa de experiență

În multe cazuri, problema nu este că un candidat nu are suficientă experiență, ci că CV-ul nu o face lizibilă. Formatarea slabă elimină candidați pentru 73% dintre managerii de angajare, iar lipsa personalizării este cea mai frecventă greșeală pentru 62% dintre ei. Acestea sunt două filtre dure și foarte concrete, mai ales într-un moment în care fiecare anunț atrage în medie 63,7 aplicări, față de 32,8 în anul anterior.

Mai este un lucru important: certificările, cursurile online, diferențele dintre industrii sau instrumentele exacte cu care puteți testa compatibilitatea ATS nu sunt detaliate aici. Clar este principiul de bază valabil pentru orice candidatură: CV-ul trebuie să fie simplu de scanat, construit în jurul cuvintelor-cheie din anunț și ancorat în rezultate măsurabile.

Acest lucru se schimbă de mâine pentru oricine aplică: nu mai ajunge un CV „bun, în general”. Într-o piață în care anunțurile au scăzut cu 43% într-un an, iar aplicările au crescut cu 10%, documentul care merge mai departe este cel care spune rapid cine sunteți, unde ați lucrat și ce ați obținut, în primele 7,4 secunde.