Programul Național de Îngrijiri Paliative, programat să intre în vigoare pe 1 iulie, întârzie. Întârzie deși are buget alocat și cadrul legislativ pregătit.

Așa că peste 190.000 de bolnavi incurabili pe an și familiile lor rămân fără acces la acest program. Suma pusă deoparte ajunge la 70 de milioane de lei. Când ai în grijă un om drag aflat într-un stadiu incurabil, astfel de întârzieri nu înseamnă doar o amânare în calendar. Ele se simt în oboseala de zi cu zi. În durere. În lipsa unui sprijin specializat.

Miza este concretă: îngrijirile paliative țin de managementul durerii și de confortul pacienților cu afecțiuni grave, incurabile. Este vorba despre calitatea vieții și demnitatea oamenilor aflați în stadii terminale.

Șeful CNAS a pus blocajul pe seama managementului din spitale. Potrivit Antena3, acesta a acuzat „pasivitate managerială” în multe unități.

Buget și cadru legislativ existente, program inexistent

Programul este destinat unui număr de peste 190.000 de bolnavi incurabili anual. Bugetul alocat este de 70 de milioane de lei. Ordinul de aplicare este pregătit încă din 2025, ceea ce înseamnă că baza legislativă există.

Discuțiile despre nevoia unui program național de îngrijiri paliative sunt vechi. Blocajele birocratice sau manageriale revin constant în sistemul sanitar românesc. De data aceasta, întârzierea afectează o zonă în care familiile au, de obicei, cele mai puține rezerve emoționale și practice.

Dacă ai în familie un pacient cu boală incurabilă

Programul nu a pornit. Trebuia să înceapă la 1 iulie și are bani alocați, dar accesul este blocat. Motivul invocat oficial este „pasivitatea managerială” în spitale, o problemă plasată la nivelul conducerii, nu la lipsa banilor sau a legilor.

Sursa nu precizează ce spitale sunt vizate. Nici care este noul termen pentru implementare.

Ceea ce știm este că promisiunea există pe hârtie. Însă sprijinul real, cel care ar alina suferința, încă nu a ajuns la familii.