Jurnalista, autoarea și prezentatoarea Poorna Bell a vorbit deschis, în podcastul Well Enough, despre un moment pe care multe femei îl privesc cu teamă: împlinirea vârstei de 40 de ani. Pentru dumneaei, acest prag nu a adus o criză de imagine, ci o redefinire a perspectivei asupra vieții, relațiilor și așteptărilor impuse femeilor.

După conversația cu Emilie Lavinia, o idee simplă și eliberatoare rămâne: nu tot ce ați crezut că trebuie să doriți este, de fapt, pentru dumneavoastră. Dacă v-ați surprins măcar o dată întrebându-vă dacă vă doriți căsătorie, copii sau un anumit tip de succes ori ați urmat doar un traseu aplaudat de ceilalți, discuția aceasta atinge un punct sensibil.

Poorna Bell a descris experiența împlinirii a 40 de ani ca fiind „surprinzător de puternică”. Nu pentru că vârsta ar fi schimbat-o peste noapte, ci pentru că a impus o reordonare a priorităților. Acest aspect este relevant și pentru dumneavoastră, dacă simțiți presiunea scenariului cunoscut: să arătați tânără, să fiți într-o relație „perfectă”, să faceți alegerile „la timp” și să nu vă abateți de la normă.

Mesajul cel mai profund privește viața aleasă sau moștenită

Una dintre întrebările esențiale aduse în discuție de Poorna Bell este următoarea:

„Ce se întâmplă dacă viața pe care credeați că o doriți nu a fost niciodată a dumneavoastră?” -81% Lumea in flacari - Siri Hustvedt Cumpără acum

Este genul de întrebare care nu necesită un răspuns rapid. Însă vă oferă un test util, chiar săptămâna aceasta: priviți o decizie importantă care vă apasă și întrebați-vă dacă provine din dorința personală sau din aprobarea pe care ar primi-o de la ceilalți. Uneori, diferența dintre cele două schimbă totul.

În conversație, Poorna Bell a abordat și narativele anti-îmbătrânire care mențin femeile într-o stare de subestimare. Această atitudine este vizibilă pretutindeni, de la mesajele care impun să „rămâneți tânără” cu orice preț, până la ideea că valoarea dumneavoastră scade dacă nu mai bifați imaginea de femeie mereu proaspătă, mereu disponibilă, mereu conform așteptărilor. Discuția ei mută accentul de la frică la autonomie: nu cum să opriți timpul, ci cum să nu vă lăsați viața condusă de teama de el.

Pierderea soțului i-a redefinit perspectiva asupra iubirii

Poorna Bell a mărturisit că pierderea soțului i-a reconfigurat înțelegerea despre iubire. Sursa nu detaliază etapele prin care a trecut și nici nu explică exact cum și-a traversat doliul, deci nu este loc pentru „rețete” universale. Însă există o idee foarte clară: după o pierdere majoră, iubirea nu mai arată neapărat așa cum vi s-a spus că ar trebui să arate.

Tocmai acest aspect poate fi util pentru multe femei care se simt „în întârziere” după o despărțire, un divorț sau o pierdere. Faptul că sensul iubirii se poate rescrie nu înseamnă eșec. Înseamnă maturizare, chiar dacă nu este genul acela frumos împachetat de pe Instagram.

Potrivit Independent, discuția din Well Enough a abordat exact această zonă sensibilă: vârsta de mijloc, relațiile, îmbătrânirea și presiunea pusă pe femei să urmeze un anumit scenariu de viață. Aici apare miza principală a episodului. Este o permisiune de a vă pune propriile întrebări fără vină.

Alegerea de a nu avea copii apare ca o decizie asumată, nu ca o lipsă

Poorna Bell a declarat că a ales să nu aibă copii. Informațiile disponibile până acum nu explică argumentele specifice care au dus la această decizie, așa că orice interpretare suplimentară ar fi forțată. Se observă clar, însă, felul în care tema maternității apare aici: ca alegere personală, nu ca obligație socială.

Acesta poate fi unul dintre cele mai utile aspecte pentru cititoarele care se simt presate de întrebări repetitive, priviri insistente sau celebrul „încă mai aveți timp”. O viață împlinită nu vine într-o singură variantă. Dacă doriți copii, dorința dumneavoastră este validă. Dacă nu doriți, și acest lucru este la fel de valid, fără alte condiții.

Ce puteți prelua concret din această discuție, fără a transforma totul într-o dramă existențială

Dacă tema vă atinge, sunt câteva întrebări bune de reținut. Prima: ce parte din viața mea trăiesc pentru mine și ce parte pentru aprobare? A doua: unde mă simt „în urmă” doar pentru că mă compar cu un calendar social? A treia: ce alegere a mea amân constant, fiindcă nu se potrivește cu povestea clasică?

Nu trebuie să răspundeți la toate într-o singură seară. Este suficient să observați unde simțiți presiunea. Poate în felul în care vorbiți despre vârstă. Poate în felul în care vă gândiți la relație. Poate în presiunea de a bifa maternitatea sau succesul într-o anumită ordine. De acolo începe, de fapt, libertatea.

Și mai este ceva reconfortant aici: înaintarea în vârstă nu apare, în povestea Poornei Bell, ca o pierdere de valoare, ci ca o clarificare. Nu o rezolvare magică, ci o perspectivă mai limpede.

Episodul complet Well Enough cu Poorna Bell poate fi ascultat pe Spotify și Apple Podcasts. Iar pentru cine caută și informații suplimentare despre călătorii, există și Explore Costa Rica hub.