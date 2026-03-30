Districtul Școlar Independent Killeen (KISD) a anunțat deschiderea înscrierilor pentru programele sale de vară dedicate artelor. Părinții își pot înscrie copiii începând cu 1 aprilie pentru o serie de tabere menite să le dezvolte creativitatea, locurile fiind însă limitate și alocate pe principiul „primul venit, primul servit”.

Ce programe sunt disponibile?

Pentru elevii din district, oferta este destul de variată și acoperă mai multe grupe de vârstă. E drept că toate taberele se vor desfășura în aceeași locație, la Liceul Killeen, dar pe specializări diferite. Hai să vedem exact ce e pe listă.

Oferta KISD include cinci programe distincte:

Recomandari O persoană a murit într-un accident cu 4 mașini în San Jose

Tabăra de vară de artă pentru ciclul primar: Destinată elevilor din clasele K-4, se desfășoară între 3 și 6 iunie.

Tabăra de vară de muzică pentru ciclul primar: Vizează tot elevii din clasele K-4 și are loc în același interval, 3-6 iunie.

Tabăra de vară de artă pentru ciclul secundar: Pentru elevii din clasele 5-11, programată între 3 și 6 iunie.

Tabăra de vară pentru fanfară (gimnaziu): Se adresează elevilor din clasele 6-8 și se desfășoară tot în perioada 3-6 iunie.

Tabăra de vară de teatru muzical: Aceasta este cea mai lungă, are loc între 3 și 13 iunie și este deschisă elevilor din clasele 5-11.

Oportunitate pentru creativitate și prietenii noi

Dar dincolo de programul strict, oficialii districtului spun că miza este dezvoltarea personală a copiilor. Morganne Davies, Director Executiv al Departamentului de Arte din cadrul KISD, a subliniat entuziasmul organizatorilor. „Suntem încântați să oferim elevilor din Killeen ISD taberele noastre de vară premiate în domeniul artelor”, a declarat aceasta.

Și, până la urmă, nu despre asta este vorba în astfel de experiențe? Davies completează viziunea, afirmând că aceste programe sunt mai mult decât simple cursuri. „Taberele noastre oferă o oportunitate minunată pentru elevi de a-și explora creativitatea, de a dezvolta noi abilități și de a lega prietenii de durată într-un mediu distractiv și încurajator.”

Cum se fac înscrierile și cât costă

Și acum, detaliile practice pe care orice părinte vrea să le știe. Înscrierile se deschid oficial pe 1 aprilie și se pot face pe site-ul Departamentului de Arte al KISD. Data limită pentru înregistrare este 17 mai.

Recomandari Doja Cat a dat tonul la Vogue Vintage Market unde 100% din incasari merg la caritate

Atenție, locurile sunt limitate.

Costurile sunt destul de accesibile. Pentru majoritatea taberelor (artă primar și secundar, muzică primar și fanfară gimnaziu), taxa este de 25 de dolari. Singura excepție este tabăra de teatru muzical, care, fiind mai lungă, are o taxă de 50 de dolari. Plata se face exclusiv online (prin platforma MySchoolBucks), iar pentru orice nelămuriri, persoana de contact este Karen Herrera, asistent administrativ al departamentului.

Toate taberele se vor încheia pe 6 iunie, cu o singură excepție. Cursanții de la teatrul muzical își vor prelungi activitatea până pe 13 iunie, când vor susține și un spectacol final, programat la ora 18:00, la Liceul Killeen.