La doar câteva săptămâni după ce au anunțat că divorțează, prezentatorii britanici Tess Daly și Vernon Kay au demonstrat că viața de familie merge mai departe, indiferent de actele de la tribunal. Cei doi și-au petrecut weekendul cot la cot, făcând curățenie generală în conacul lor din Buckinghamshire, imediat după petrecerea de 16 ani a fiicei lor, Amber.

Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să împarți din nou spațiul și responsabilitățile casnice fix când rana despărțirii este încă proaspătă? Pentru noi, mamele, genul acesta de situație este testul suprem de maturitate emoțională. Dincolo de dramele de pe prima pagină a ziarelor de scandal, realitatea este că un copil are nevoie de ambii părinți implicați. Iar puterea de a lăsa orgoliile la o parte pentru a strânge paharele goale din curte spune mult mai multe despre un cuplu decât orice declarație oficială de presă.

Cei doi formau unul dintre cele mai longevive și iubite cupluri din televiziunea britanică, având la activ 22 de ani de căsnicie. Anunțul separării lor a venit ca un fulger pe 8 mai, printr-o postare comună pe Instagram. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât în luna februarie prezentaseră împreună o ediție specială a emisiunii The One Show, unde păreau extrem de sudați și relaxați.

Un efort comun pentru linistea familiei

Dar iată că weekendul trecut i-a găsit din nou în aceeași echipă, de data aceasta cu laveta în mână. Vernon a povestit totul cu multă naturalețe la emisiunea sa matinală.

Și chiar nu a fost o treabă ușoară. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, cei doi foști parteneri au muncit pe brânci după petrecerea adolescentei.

„Tess și cu mine alergam de colo-colo făcând curat și slavă Domnului că a fost vreme frumoasă, știți ce zic, cu curățenia în grădină. Ne-am distrat atât de bine, a fost minunat sâmbătă seara și foarte amuzant.” – Vernon Kay, Prezentator Radio 2

Numai că dimineața de după a venit cu realitatea dură a curățeniei. Vernon a glumit cu colega lui de platou, recunoscând că el și Tess și-au spus: „Uau, mai bine ne apucăm de treabă!”. Când i s-a sugerat că a fost o muncă de o zi întreagă, el a confirmat imediat, râzând: „Da, pregătește-te!”.

Promisiunea respectata față de copii

Iar atitudinea lor de acum confirmă exact ceea ce au promis public atunci când au confirmat ruptura. mesajul lor a fost extrem de asumat și lipsit de orice fel de scandal.

„După multă gândire și cu un sentiment profund de grijă și respect unul față de celălalt, am luat decizia de a ne despărți pe cale amiabilă. […] Rămânem prieteni buni și, cel mai important, pe deplin angajați în rolurile noastre de părinți iubitori și susținători, care vor fi mereu prioritatea noastră. Nu există alte părți implicate în această decizie.” – Tess Daly și Vernon Kay, Declarație comună pe Instagram

Mai mult, Vernon a ținut să mulțumească publicului pentru empatia arătată în această perioadă delicată. „Vreau doar să spun, din partea mea și a lui Tess, mulțumesc, mulțumesc, pentru toate urările voastre de bine, au fost foarte, foarte apreciate”, a punctat el în direct la radio.

Până la urmă, viața de după o despărțire lungă nu este formată doar din întâlniri cu avocații și discuții despre partaj, ci mai ales din aceste mici momente de normalitate casnică. Cum vor reuși cei doi să navigheze viitoarele evenimente majore din viața fetelor lor, Phoebe și Amber, dar începutul arată că tranziția se poate face cu multă demnitate.