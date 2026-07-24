Pentru femeile care se uită cu speranță, dar și cu teamă, la tratamentele de slăbit din jurul Ozempic, noutatea importantă este aceasta: cercetători de la Stanford Medicine au identificat o moleculă naturală care, în studii pe animale, a redus pofta de mâncare și greutatea corporală la un nivel comparabil cu semaglutida, dar fără greață, constipație sau pierderi mari de masă musculară.

Pe 5 martie, descoperirea a fost publicată în revista Nature, avându-i ca autori principali pe Katrin Svensson (profesor asistent de patologie, Stanford Medicine) și Laetitia Coassolo (cercetător științific senior, Stanford Medicine). Molecula se numește BRP, de la BRINP2-related-peptide, și este foarte mică: are doar 12 aminoacizi.

Aici este și miza reală. Semaglutida, substanța activă din Ozempic, este cunoscută pentru eficiența în slăbire, dar vine pentru multe persoane cu efecte secundare greu de tolerat: greață, constipație și, uneori, pierdere de masă musculară. O alternativă care ar păstra efectul asupra apetitului, dar ar evita aceste probleme, ar putea însemna un tratament mai ușor de urmat pe termen lung.

BRP a redus consumul de alimente cu până la 50% la animale

În testele pe animale, rezultatele au fost încurajatoare. O singură injecție intramusculară de BRP, administrată înainte de masă, a redus consumul de alimente cu până la 50% în ora următoare, atât la șoareci, cât și la miniporci. Într-un studiu de 14 zile pe șoareci obezi, injecțiile zilnice au dus la o pierdere medie în greutate de 3 grame, aproape exclusiv din grăsime corporală, în timp ce grupul de control a câștigat 3 grame.

De ce BRP ar putea conta mai ales pentru toleranța tratamentului

Potrivit Sciencedaily, BRP nu pare să acționeze în organism la fel ca semaglutida. Dacă Ozempic acționează în mai multe zone, inclusiv în creier, intestin și pancreas, noua moleculă pare să țintească mai precis hipotalamusul, adică zona din creier care controlează apetitul și metabolismul. Această diferență ar putea explica de ce, în studiile pe animale, nu au apărut efectele secundare digestive observate la tratamentul cu semaglutidă.

Katrin Svensson, profesor asistent de patologie la Stanford Medicine, a explicat diferența astfel:

În laborator, BRP a crescut activitatea neuronală de zece ori față de celulele de control. Prin comparație, GLP-1, molecula pe care o imită Ozempic, a crescut-o de trei ori. Asta nu înseamnă automat că va funcționa mai bine la oameni, dar arată că semnalul biologic observat în experiment a fost mai intens.

Un detaliu interesant este modul în care a fost găsită molecula. Cercetătorii au folosit un algoritm de inteligență artificială numit „Peptide Predictor”, care a analizat 20.000 de gene umane pentru a căuta potențiali hormoni peptidici. Katrin Svensson a spus direct:

„Algoritmul a fost absolut esențial pentru descoperirile noastre.”

Deocamdată, vorbim despre rezultate de laborator și pe animale, nu despre un tratament disponibil. Nu există încă date despre eficacitatea și siguranța la oameni, iar data exactă de începere a studiilor clinice nu este precizată. Se știe doar că Merrifield Therapeutics, compania co-fondată de Katrin Svensson, intenționează să înceapă în viitorul apropiat studiile clinice ale moleculei pe oameni.

Tot Svensson a rezumat de ce cercetătorii privesc BRP cu interes, dar și cu prudență: