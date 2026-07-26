Când alegeți un nume pentru copil și simțiți o tensiune între tradiție și modernitate, răspunsul este mai simplu decât pare: în România, numele tradiționale cântăresc cel mai mult, chiar și acum, când tot mai mulți părinți se uită spre prenume moderne sau inspirate din alte culturi.

Peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria, incluzând variantele sale, potrivit statisticilor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. La băieți, Alexandru rămâne printre cele mai răspândite prenume, cu peste jumătate de milion de purtători. Aceste două nume depășesc praguri pe care puține alte prenume le ating în vorbirea curentă.

Popularitatea numelor tradiționale: De ce Maria și Alexandru rămân în top

Aici se află, de fapt, miza multor familii. Când alegeți un nume, nu decideți doar cum va suna pe certificatul de naștere, ci și cât din familie, din obiceiuri, din legătura cu un sfânt ocrotitor sau cu bunicii doriți să păstrați. Datele arată că exact această componentă tradițională continuă să cântărească mult: Maria, Elena, Ioana, Alexandru, Andrei și Mihai rămân populare tocmai pentru că se transmit din generație în generație.

În ultimii ani, se observă și o altă tendință. Mulți părinți caută prenume mai noi, aduse în atenție de filme și seriale sau de alte culturi. Dincolo de tendințe însă, clasamentele oficiale rămân conduse de nume cu rezonanță istorică și religioasă în România. Modernul intră în conversație, dar tradiția decide de multe ori rezultatul final.

Specialiștii citați de Playtech rezumă clar motivul pentru care aceste prenume rezistă de la o generație la alta. Potrivit Playtech, popularitatea lor nu ține doar de obișnuință, ci și de încărcătura simbolică.

„Multe dintre prenumele aflate în top își păstrează popularitatea datorită tradiției și semnificației lor.”

Același lucru se vede și în numele de familie frecvente. Popa și Popescu vin din ocupații, din denumirea veche a preotului, iar Dumitru, Marin sau Stan sunt exemple de prenume care au devenit, în timp, nume de familie. Pentru o familie care încearcă să aleagă un prenume azi, acest detaliu este util: în cultura locală, numele nu a fost niciodată doar o etichetă, ci un fel de fir care leagă oamenii între ei.

Un filtru simplu între un nume clasic și unul modern

Dacă în familie apare presiunea de a păstra un nume moștenit, iar dumneavoastră doriți și puțină individualitate pentru copil, merită să vă uitați mai întâi la ce vreți să reziste în timp. Numele tradiționale domină statistic și tocmai de aceea au un avantaj practic: sunt ușor recognoscibile, au rădăcină clară și poartă deja o semnificație pe care familia o înțelege.

Dacă, în schimb, vă atrage un prenume mai modern, contextul actual arată că nu sunteți singura. Tendința există și este tot mai prezentă, doar că încă nu răstoarnă preferința generală pentru numele clasice. Acesta poate fi un criteriu bun de echilibru: să alegeți un nume care spune ceva despre prezentul dumneavoastră, fără să rupă complet legătura cu familia (un compromis care liniștește și masa de duminică).

Un detaliu important: listele complete cu alte prenume populare feminine și masculine nu sunt precizate aici, la fel cum nu sunt clarificate nici topurile pe regiuni sau evoluția pe ultimii 20 de ani. Ce se vede limpede, însă, este forța celor două vârfuri: Maria și Alexandru rămân reperele după care se măsoară restul.

Pentru dumneavoastră, acest lucru schimbă concret modul de a privi deciziile, dacă sunteți în perioada alegerilor: atunci când oscilați între un nume care onorează familia și unul care sună mai nou, statistica arată că alegerea clasică nu este deloc o opțiune „demodată”, ci una validată în continuare de foarte mulți părinți din România.