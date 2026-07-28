Piața era dominată de aplicații internaționale. Acestea aveau exerciții traduse și formule care nu ating mereu exact cum simți lucrurile. Din aprilie 2026, există și Nativus. Este o aplicație de sănătate mintală creată direct în limba română, gândită pentru stres cronic și anxietate subclinică. Se adresează mai ales celor care nu ajung la terapie din motive financiare, geografice sau personale.

Spre deosebire de rivalii internaționali precum Calm sau Headspace, Nativus pornește de la o diferență concretă. Conținutul nu este adaptat prin traducere. Este scris de specialiști direct în română, pentru rezonanță emoțională și culturală. Asta contează când ai nevoie de o intervenție scurtă, de 3-10 minute, într-un moment prost din zi. Nu de un text corect, dar rece.

Aplicația a fost fondată de psihologul Tina Tronaru. Platforma include evaluări clinice pentru anxietate și burnout, exerciții de respirație, meditații ghidate, tehnici de reglare emoțională și afirmații pozitive. Acestea sunt construite pe protocoale terapeutice precum CBT, ACT și Mindfulness.

Miza e simplă. Mulți oameni funcționează pe pilot automat, într-un stres care a devenit obișnuință. Când nu mai simți clar că ceva te apasă, ajutorul vine mai greu. Nativus vizează exact această zonă de început. Problema nu ajunge neapărat în cabinet, dar îți consumă energia, concentrarea și starea de bine.

„Am observat, din ce în ce mai mult în ultimii ani, că oamenii din România trăiesc într-un stres atât de constant, încât nu-l mai simt. A devenit normal. Și când normalul tău e anxietatea, nu mai cauți ajutor. Pentru că nu mai știi că ai nevoie de el.” -25% Prima carte Montessori despre emotii Cumpără acum

Tina Tronaru a explicat pentru start-up.ro că aplicația a fost gândită și pentru persoanele care evită terapia din teamă sau stigmat. Proiectul a fost finanțat din resurse proprii, conform Start-up, și are în plan o rundă de finanțare pentru a accelera dezvoltarea.

Importanța limbii în gestionarea emoțiilor

Argumentul central al fondatoarei ține de felul în care reacționăm emoțional la cuvinte. Nu este doar o chestiune de înțelegere. Contează și senzația pe care o produce formularea atunci când încerci să te calmezi, să te ancorezi sau să numești ce trăiești.

„Când spui «fear» și «frică», corpul tău reacționează diferit. Pe primul îl înțelegi, pe celălalt îl simți. Iar ca să te reglezi emoțional, ai nevoie să simți, nu să înțelegi. Emoțiile trăiesc în limba în care le-ai învățat.”

Aici intervine și diferența culturală pe care aplicația încearcă să o acopere. Presiunea de la muncă, rușinea sau relațiile de familie au nuanțe locale. Nativus a fost construit pe această idee: să folosească un limbaj care nu pare importat, ci familiar.

Conținutul este verificat clinic. Înregistrările audio sunt făcute de specialiști. Tina Tronaru spune că a refuzat vocile sintetice pentru conținutul terapeutic, pentru a păstra componenta de empatie. Asta poate conta mai mult decât pare, mai ales într-o situație în care o formulare nepotrivită riscă să te scoată din exercițiu.

Nativus creează un obicei sănătos, nu dependență

Un studiu de validare cu peste 100 de persoane a arătat că românii nu au, în general, o rutină de îngrijire emoțională. De aici și rolul educativ al proiectului: aplicația nu vrea doar să ofere exerciții, ci și să ajute la formarea unui obicei.

Nativus evită mecanismele agresive de retenție, precum notificările insistente sau gamification. E o alegere rară într-o piață în care produsele trag de atenția ta. Logica aici este inversă: să nu adaugi presiune peste o persoană deja obosită sau tensionată.

Este important de reținut că aplicația se adresează anxietății subclinice și stresului cronic. Funcționează ca un sprijin de primă linie, nu ca înlocuitor pentru evaluarea unui specialist. Când simptomele se agravează sau persistă, pasul corect rămâne un consult la psiholog sau psihiatru.