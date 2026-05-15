O nouă companie de distribuție aduce în România filme de top direct de la Cannes și Veneția. Good Time Films tocmai și-a anunțat lansarea oficială pe piața de la noi, iar primele două titluri confirmate sună absolut promițător pentru serile noastre de weekend.

Știi momentul ăla când vrei să ieși în oraș, dar parcă te-ai săturat de aceleași blockbustere de acțiune și cauți o poveste care să te țină cu adevărat captivă? Exact aici intervine această lansare. Practic, vom avea acces mai ușor la producții europene de calibru, perfecte pentru o ieșire cu fetele sau o seară de cuplu reușită, fără să mai așteptăm doar proiecțiile speciale din cadrul festivalurilor de profil.

Povești care șterg granița dintre realitate și ficțiune

Piața filmelor independente a început să prindă tot mai mult contur la noi. Iar Victor Benderra, fondatorul noii companii, a simțit exact acest interes al publicului român pentru producțiile arthouse. El a venit în țară în 2021 ca responsabil pentru audiovizual la Institutul Francez din România, iar din toamna trecută a testat deja apele co-distribuind împreună cu Independența Film pelicule precum „Nouvelle Vague” (regia Richard Linklater) și „Nu mă lăsa să mor” (regia Andrei Epure). Acum, însă, trece la nivelul următor cu propria companie.

Ce ne așteaptă concret la cinema. Cap de afiș este „Parallel Tales” („Povești paralele”), în regia dublului câștigător de Oscar, Asghar Farhadi. Filmul este selectat în competiția oficială a Festivalului Internațional de la Cannes din perioada 12-23 mai 2026. distribuția este absolut fabuloasă: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa și Catherine Deneuve.

Drame emoționante premiate internațional

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Elle, povestea o urmărește pe o scriitoare aflată în pană de idei care începe să-și observe în secret vecinii. Decizia de a angaja un tânăr asistent îi dă viața peste cap, până când ficțiunea ajunge să depășească realitatea. Această peliculă ajunge în sălile noastre în iarna acestui an.

Dar până la iarnă, toamna ne aduce o altă premieră notabilă. Este vorba despre „Calle Málaga” („Strada Málaga”), în regia lui Maryam Touzani. Cu celebra actriță Carmen Maura în rol principal, drama a câștigat premiul publicului la secțiunea Venice Spotlight din 2025 și a fost propunerea oficială a Marocului pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” la Premiile Oscar din 2026.

Lista completă a noilor achiziții se decide abia după încheierea festivalului de la Cannes din această lună. Până atunci, rămâne să vedem cu ce alte surprize ne mai încântă distribuitorul pentru a ne planifica următoarele ieșiri la film.