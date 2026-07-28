Tribunalul București a anulat concedierea editorului video Radu-Simion Besoiu de la PRO TV și a obligat postul să îl reintegreze pe funcția deținută anterior, cu plata salariilor restante pentru mai bine de doi ani.

Pe 17 iulie 2026, instanța a decis că angajatul concediat pe 15 aprilie 2024 trebuie primit înapoi și despăgubit pentru toată perioada scursă de la încetarea contractului până la reintegrarea propriu-zisă. Pe lângă salariile indexate, majorate și actualizate, hotărârea include și dobânda penalizatoare aferentă, plus 7.000 de lei cheltuieli de judecată.

Această hotărâre este executorie provizoriu de drept. Pentru Radu-Simion Besoiu, schimbarea nu rămâne doar pe hârtie. Decizia îi permite să se întoarcă la muncă și să își recupereze veniturile pierdute, chiar dacă PRO TV poate formula apel în termen de zece zile.

Editorul video a invocat o evaluare subiectivă

Radu-Simion Besoiu, editor video în departamentul sport cu 18 ani experiență în televiziune, a susținut în proces că evaluarea care a dus la concedierea lui a fost subiectivă. Apărarea sa a arătat că a fost depunctat la comportament, deși obținuse cel mai bun punctaj profesional.

În argumentele depuse în instanță, el a invocat și faptul că ar fi devenit incomod pentru conducere după mai multe sesizări făcute în companie. Cum relatează Cancan, în apărarea sa a formulat direct această acuzație.

„Consideră că din întreg probatoriul administrat în cauza rezultă fără putere de tăgadă de faptul că a devenit o persoană incomodă pentru conducerea societății, urmare a sesizărilor repetate pe care acesta le-a efectuat.”

În dosar apare și un episod care sugerează tensiunea dintr-un colectiv unde un conflict intern este gestionat incorect. Angajatul a invocat un incident anterior de agresiune în care el ar fi fost victima. Cu toate acestea, potrivit susținerilor sale, presupusul agresor, deși sancționat intern, ar fi primit la evaluare un punctaj comportamental mai bun decât victima.

De partea cealaltă, PRO TV a motivat concedierea prin desființarea unuia dintre cele patru posturi de editor video sport. Compania a susținut că volumul de muncă scăzuse și că patru oameni făceau, de fapt, munca pentru trei, invocând ca argument o medie de 14 zile lucrate pe lună, față de 20.

„S-a constatat, pe baza programului pe care îl aveau în departamentul sport, că cei 4 făceau, în realitate, munca a 3 oameni, iar lucrul acesta a fost arătat prin depunerea programului pe cele 51 de săptămâni. Și a arătat care a fost cauza, pentru că, în mod real, cei 4, fiecare dintre ei lucra în medie 14 zile pe lună în loc de 20.”

Miza procesului a fost dacă a fost vorba despre o restructurare sau despre o concediere mascată printr-o evaluare discutabilă. Tribunalul București a anulat decizia de concediere.

„Anulează decizia de concediere nr.1/15.04.2024 emisă de pârâtă. Dispune reintegrarea reclamantului pe postul și în funcția deținute anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, inclusiv cu dobânda penalizatoare aferentă, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul în lipsa măsurii concedierii, de la momentul încetării raporturilor de muncă și până la reintegrarea efectivă.”

Nu toate cererile angajatului au fost însă admise. Instanța a respins solicitarea de daune morale de 500.000 de lei. Verdictul îi aduce recuperarea veniturilor și reabilitarea profesională, dar nu și suma cerută pentru prejudiciul moral.

La ce să vă uitați dacă o concediere pare aranjată din evaluări

Povestea aceasta are și un reper practic, mai ales dacă aveți senzația că o evaluare vine să justifice o decizie luată dinainte. În cazul lui Radu-Simion Besoiu, punctul sensibil a fost diferența dintre scorul profesional foarte bun și penalizarea la comportament. Aici merită privită atent logica internă a evaluării: dacă partea profesională vă susține, iar problema apare vag la „comportament”, exact acel capitol devine esențial într-o contestație.

Un alt detaliu util este cronologia. Apărarea lui a susținut că evaluarea a fost făcută înainte de anunțul oficial al restructurării. Când compania explică desființarea postului prin volum mai mic de muncă, contează și argumentele concrete, cum au fost aici cele 14 zile lucrate pe lună față de 20.

Dacă în ecuație apare și un conflict intern în care dumneavoastră ați reclamat ceva, cazul de față arată de ce contează să urmăriți atent cum este reflectat acel context în evaluare. Angajatul a susținut că tocmai sesizările repetate l-au transformat într-o persoană „incomodă”.

Pentru Radu-Simion Besoiu, miza este reintegrarea pe postul avut înainte de 15 aprilie 2024 și recuperarea salariilor pentru toată perioada scursă până la întoarcerea la muncă. PRO TV poate face apel în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.