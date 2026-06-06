Actrița Cybill Shepherd, ajunsă la 76 de ani, a făcut o serie de mărturisiri rare despre împăcarea cu Bruce Willis. Dezvăluirile au avut loc pe 5 iunie 2026, la gala Race to Erase MS din Los Angeles, un eveniment cu o încărcătură personală uriașă pentru ea.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să lași în urmă o supărare veche, fix înainte ca viața să schimbe radical regulile jocului? Asta a făcut Cybill. Împăcarea lor ne amintește de ce e important să reparăm rupturile cu oamenii importanți din trecutul nostru, mai ales când o boală cruntă lovește complet pe neașteptate.

Tensiunile din spatele camerelor

Știm cu toatele serialul Moonlighting, acea dramedie absolut genială care a dominat anii ’80. Producția a câștigat șase premii Emmy, iar din 2023 a intrat pe platforma Hulu, cucerind o nouă generație. Numai că pe platourile de filmare situația era departe de a fi roz.

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Orele lungi de muncă, epuizarea și zvonurile constante despre o posibilă idilă au măcinat relația celor doi actori principali. Nu de puține ori, televiziunea a fost nevoită să difuzeze reluări pentru că episoadele noi pur și simplu nu erau gata la timp.

O împăcare venită la momentul potrivit

Și totuși, timpul așază lucrurile. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că cei doi au reușit să își repare relația cu câteva luni înainte ca Bruce să fie diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD) în 2022.

„Am luat tot ce am făcut la Moonlighting foarte personal, iar Bruce Willis a fost atât de important pentru mine.” – Cybill Shepherd, actriță

Ea a adăugat că Bruce „înseamnă atât de mult pentru mine” și a explicat că reconectarea a contat enorm. Au simțit amândoi nevoia să lămurească trecutul, pentru că, așa cum spune ea, „vrem să ne asigurăm că sărbătorim” tot ce au trăit împreună în acei ani intenși. Să fim serioase, e o lecție de viață

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Lupta personală cu o boală nemiloasă

Prezența ei la gală a avut un motiv dureros de concret. Clementine, fiica lui Cybill, suferă de scleroză multiplă, afecțiunea pentru care se strângeau fonduri în acea seară.

„Să susțin pe toți cei care au această provocare și sunt aici doar pentru a susține această cauză.” – Cybill Shepherd, actriță

Iar seara a fost marcată de generozitate pură. S-au strâns 1,8 milioane de dolari pentru cercetare. Ba chiar, într-un moment super emoționant la licitație, Dana Walden, președintele Disney, a plătit 26.000 de dolari pentru un pui de câine doodle australian pe nume Daisy. L-a făcut cadou colegei sale, Tania Daniels, care a izbucnit în lacrimi.

„Ea este cea mai minunată femeie.” – Dana Walden, Președinte Disney

Evenimentul a adunat nume grele precum Jane Seymour, Virginia Madsen și Kathy Hilton, în timp ce pe scenă au cântat Ty Dolla Sign și Richie Sambora. Cercetătorii susținuți de fundație continuă muncă pentru noi tratamente, în timp ce familiile pacienților așteaptă soluții medicale viabile în anii care vin.