Folosirea pe scară largă a aplicațiilor de dating vine la pachet cu efecte psihologice negative. Studii recente arată că oamenii pot resimți epuizare emoțională, singurătate și o imagine de sine mai scăzută din cauza acestor platforme.

Peste 350 de milioane de oameni le utilizează la nivel global, iar industria adună anual venituri de peste 6 miliarde de dolari. Promisiunea platformelor e simplă: acces rapid la mulți potențiali parteneri. În practică, însă, pentru multe femei și mulți bărbați apare un paradox dureros: cu cât opțiunile par mai multe, cu atât implicarea devine mai fragilă.

Cum se schimbă interacțiunile odată cu dating-ul online

Relațiile începeau mai des în cercuri clare, la școală, la muncă sau prin prieteni comuni. Acum, o mare parte din interacțiune se mută în digital, iar odată cu ea apar și comportamente care consumă psihic. Ghosting-ul, adică momentul în care cineva dispare fără nicio explicație, a devenit atât de răspândit încât termenul a intrat oficial în dicționarul Merriam-Webster în 2017.

Un raport din 2023 arată că majoritatea utilizatorilor au trecut prin ghosting, iar o parte semnificativă recunoaște că a făcut același lucru altora. Acest comportament rupe ritmul firesc al unei cunoașteri: el poate crede că merge spre o întâlnire reală, iar ea poate rămâne cu o conversație care se stinge brusc, sau invers.

Mai apare un tipar tot mai recognoscibil: breadcrumbing-ul. Asta înseamnă mesaje rare, ambigue, trimise doar cât să țină interesul viu, fără intenția reală de a construi o relație. Cum relatează Descopera, astfel de interacțiuni superficiale fragilizează implicarea și lasă în urmă mai multă confuzie decât apropiere.

Impactul aplicațiilor de dating asupra stării emoționale

O analiză amplă din 2025, care a reunit 45 de studii, a găsit o asociere între utilizarea frecventă a aplicațiilor de dating și o imagine de sine mai scăzută, alături de dificultăți emoționale. Alte cercetări din același domeniu arată și o legătură între folosirea frecventă a aplicațiilor și scăderea satisfacției legate de propria imagine.

Problema nu este că aplicațiile ar fi, în sine, o greșeală. Problema este felul în care ritmul lor, abundența de opțiuni și lipsa de claritate din multe interacțiuni pot lăsa omul mai obosit decât era înainte să intre acolo. Când fiecare conversație pare înlocuibilă, și apropierea începe să pară la fel.

„Indiferent unde începe o relație, aceasta are mai multe șanse să se dezvolte atunci când oamenii își acordă timp să se cunoască și nu tratează fiecare interacțiune ca pe o etapă înaintea următoarei.”

Asta spun psihologii citați de sursă. Mesajul lor este util tocmai pentru că mută atenția de la cantitatea de match-uri la ritmul în care se construiește, sau nu, o legătură reală.

Cercetările mai arată ceva important despre persoanele cu anxietate de atașament. Ele folosesc mai intens aplicațiile de dating, dar întâmpină dificultăți mai mari când vine momentul să transforme interacțiunile online în întâlniri reale. Cauzele exacte pentru care se întâmplă asta nu sunt detaliate, însă asocierea contează: multă activitate în aplicație nu înseamnă automat mai multă apropiere în viața reală.

Cum vă protejați energia când dating-ul începe să vă consume

Dacă o aplicație vă lasă cu senzația că vorbiți mult și construiți puțin, merită să observați tiparul descris de studii. Conversațiile care rămân superficiale, disparițiile fără explicații și mesajele rare menite doar să țină interesul aprins nu duc în aceeași direcție cu o relație stabilă.

Un reper simplu poate fi ritmul. Psihologii spun clar că o relație are mai multe șanse când oamenii își acordă timp să se cunoască și nu tratează fiecare interacțiune ca pe o treaptă grăbită spre următoarea. Cu alte cuvinte, mai puțină alergare după opțiuni și mai multă atenție la consistența omului din față.

Mai ajută și să nu confundați volumul de interacțiuni cu apropierea reală. Studiile din această zonă leagă utilizarea frecventă de mai multă oboseală emoțională și de o satisfacție mai mică legată de imaginea de sine. Când începeți să vă simțiți mai nesigură, mai singură sau stoarsă după folosirea aplicației, semnalul nu pare deloc mic.

Termenul „ghosting” a fost inclus oficial în dicționarul Merriam-Webster în 2017.