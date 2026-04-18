Donald Trump l-a ironizat pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sugerând că ar avea dislexie, o afecțiune neurologică ce afectează aproximativ 20% din populația Statelor Unite. La un miting recent din Iowa, fostul președinte a imitat un moment în care Newsom a pronunțat greșit cuvântul „homeless” (persoane fără adăpost), întrebând retoric mulțimea dacă guvernatorul este dislexic. Comentariile au stârnit imediat un val de furie, în special în rândul comunității persoanelor cu dificultăți de învățare.

Un nou atac la adresa persoanelor cu dizabilități

Dar nu este prima dată când Trump recurge la astfel de gesturi. Mulți își amintesc de incidentul din 2015, când l-a batjocorit pe un reporter cu o afecțiune fizică. Terapeutul Dean Aslinia consideră că aceste ieșiri nu sunt întâmplătoare. „Este un tipar de comportament”, a explicat el. „Atacă vulnerabilitățile oamenilor.”

Ironia face ca Gavin Newsom chiar să fi recunoscut public că are dislexie, scriind despre experiența sa în cartea pentru copii „Ben & Emma’s Big Hit”, publicată în 2021. Pe bune, cum vine asta? Critici un om pentru o afecțiune pe care chiar o are și despre care a vorbit deschis.

Reacția unui guvernator cu dislexie

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, care suferă și el de dislexie, a condamnat ferm comentariile lui Trump. Acesta a declarat tranșant: „Este un nou prag de josnicie, chiar și pentru el.”

Și totuși, dincolo de politică, impactul real este resimțit de milioane de oameni obișnuiți. V-ați gândit vreodată cum se simte un copil în școală când auzul unor astfel de cuvinte vine de la un fost președinte? Pentru mulți, a fost ca și cum s-ar fi întors în timp, la momentele dureroase ale copilăriei.

Ce este, de fapt, dislexia?

Hai să vedem ce spun specialiștii. Dislexia este cea mai comună dizabilitate de învățare și nu are nicio legătură cu inteligența. Ea afectează cititul, ortografia și scrisul. Dr. Sally Shaywitz, co-director al Centrului Yale pentru Dislexie și Creativitate, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri. „Este un mit că persoanele cu dislexie văd cuvintele invers sau inversează literele”, afirmă ea. Problema reală constă în dificultatea de a conecta literele cu sunetele pe care le reprezintă.

Iar pentru că simptomele nu sunt vizibile fizic, stigmatul este și mai mare. „Este o dizabilitate ascunsă. Așa că este ușor de înțeles greșit și de luat în derâdere”, adaugă Dr. Shaywitz.

O lovitură sub centură pentru milioane de oameni

Pentru actorul și autorul Ameer Baraka, diagnosticat cu dislexie, cuvintele lui Trump au fost extrem de dureroase. „A fost ca un pumn în stomac… M-a dus înapoi în clasa a treia”, a mărturisit el. Baraka subliniază efortul suplimentar pe care trebuie să-l depună cei cu această condiție. „Trebuie să muncim de 10 ori mai mult pentru a fi la același nivel… Faptul că el face mișto de asta este pur și simplu o lovitură sub centură.”

David Flink, co-fondator al organizației Eye to Eye și el însuși diagnosticat cu dislexie și ADHD, a avut o reacție similară. El consideră că Trump nu doar dezinformează, ci folosește o afecțiune medicală pe post de insultă. „Este o lovitură ieftină și una proastă… Nu e vorba doar de faptul că greșește în privința faptelor despre dislexie. Ci de faptul că o folosește ca pe o jignire.”